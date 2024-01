Gorąca Emily Ratajkowski wróciła do byłego po roku! Rzuciła dwóch dla jednego!

Emily Ratajkowski wróciła do piosenkarza z Kajmanów! Moses Sumney wybaczył kochliwej Polce wszystkie romanse!

Ach ta Emily Ratajkowski (32 l.)! Piękna Polka raz po raz staje się przedmiotem plotek o jej gorących romansach. Odkąd w 2002 roku temu rozwiodła się z mężem, została istnym Leonardo DiCaprio w spódnicy. A noworoczne szaleństwa sprawiły, że boska modelka zatoczyła wielkie miłosne koło! By to wszystko zrozumieć, trzeba się skupić niemal tak, jak gdybyśmy pochylali się nad dziełami Immanuela Kanta czy Martina Heideggera. Ale spróbujmy! Mianowicie, ponętna Emily dokładnie rok temu romansowała z Mosesem Sumneyem (31 l.), który zauroczył ją na gorących Kajmanach... Wcześniej plotkowano, że rzuciła dwóch gwiazdorów dla trzeciego, a potem czule obejmowała czwartego przystojniaka. Tych dwóch to Pete Davidson i DJ Orazio Rispo, zaś ten trzeci - nowojorski artysta Jack Greer. Czwartym był właśnie Simon.

Stara miłość nie rdzewieje. Sylwestrowe szaleństwa Emily na Kajmanach

Lecz cóż, uniesienia na Kajmanach nie trwały długo. Emily Ratajkowski wróciła do Stanów Zjednoczonych, a tam pokus nie brakowało. Krótki romans z piosenkarzem Harrym Stylesem wywołał nawet skandal, bo oskarżano piękną Polkę o to, że postąpiła nieładnie wobec Olivii Wilde, rzuconej przez gwiazdora. Potem w Paryżu, mieście zakochanych, boska Emily wpięła się łapczywie w usta francuskiego gwiazdora komedii Stephane Baka (28 l.). Ale on to najwyraźniej również już przeszłość, zaś Emily wróciła na Kajmany i do Simona. Podczas sylwestrowej imprezy nie odstępowała piosenkarza na krok, a on chyba wybaczył jej wszystko!

Sonda Czy lubisz Emily Ratajkowski? Tak Nie

Emily Ratajkowski returns to NYC with Moses Sumney after NYE trip https://t.co/sagkGjcRGu— Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) January 3, 2024

