Gorąca "Emmanuelle" powraca. To ONA będzie gwiazdą nowej wersji erotyku [ZDJECIA]

To chyba najbardziej znany erotyczny film na świecie. W 1974 roku, w którym miał premierę, wywołał niemałe poruszenie, a Sylvia Kristel, aktorka, która zagrała w nim tytułową rolę, z miejsca stała się gwiazdą. Nic więc dziwnego, że za powieść autorstwa Emmanuelle Arsan, na podstawie której powstał hit z lat 70. ubiegłego wieku, zabiera się kolejny twórca, a właściwie twórczynie. Film zrealizują Audrey Diwan (43 l.) i Rebecca Zlotowski (42 l.), zdjęcia do niego rozpoczną się we wrześniu, a jego tłem będzie współczesny Hongkong.

Nowa Emmanuelle wyląduje w Hongkongu

"Emmanuelle to kobieta zbliżona wiekiem do mnie. Chciałabym zbadać jej dążenie do przyjemności, ale skupić się nie na efektach, tylko na poszukiwaniach. Wraz z współautorką scenariusza, Rebeccą Zlotowski, wyobraziłyśmy sobie kobietę, która jest silna, dużo osiągnęła, pokonała długą drogę, a jednocześnie wytworzyła sobie swoistą zbroję, której teraz chce się pozbyć" - cytuje Diwan "Deadline".

Nowa wersja erotyku "Emmanuelle". Ta aktorka zagra główną rolę!

Początkowo mówiono, że rola "nowej" Emmanuelle przypadnie Léi Seydoux (37 l.), ostatecznie jednak reżyserka postanowiła zmienić zdanie. "Kocham Léę Seydoux, chcę pewnego dnia nakręcić z nią film. Ale dla mnie nie była postacią, którą sobie wyobraziłam w tej roli" - przyznaje Diwan. Kto więc zagra Emmanuelle? Wybór padł na Noémie Merlant (34 l.), która zasłynęła rolą w "Portrecie damy w ogniu". "Jestem uwiedziona siłą aktorstwa Noémie. Potrafi odegrać zarówno władzę, jak i uwodzenie. Noémie redefiniuje francuską kobietę. Jej postawa, jej uśmiech, ta nuta bezczelności, która często się pojawia. Jestem też wyczulona na to, żeby znaleźć w mojej aktorce partnera intelektualnego, z którym stworzę postać. Film wymaga ogromnego zaangażowania, wzajemnego zaufania. I wiem, że znalazłam tę jedyną" - kończy.

