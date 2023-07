Gorące gwiazdy mają sposób na upały! Carmen Electra i Jenny McCarthy ociekają seksem

Carmen Electra i Jenny McCarthy myją auta w reklamie SKIMS. Gorące 50-tki odsłoniły ponętne ciała

One potrafią sprawić, że wszystkim dookoła jest gorąco, a one same unikają skutków skwaru! Carmen Electra (51 l.) i Jenny McCarthy (50 l.) mają swoje niezawodne sposoby nawet na rekordowe upały. Gwiazdy lat 90. wzięły udział w reklamie firmy SKIMS założonej przez Kim Kardashian (43 l.). Obie panie idealnie nadawały się do podjęcia wyzwania, jakim jest dokładne umycie samochodów. Jak wiadomo, w celu obmycia pojazdu z kurzu kalifornijskich dróg należy rozebrać się do bikini i giąć się ponętnie w strumieniach wody. Tak właśnie zrobiły Carmen Electra i Jenny McCarthy. Efekty? Po paru chwilach pojazdy lśniły, a tłum fanów omdlał z zachwytu!

Carmen Electra i Jenny McCarthy. Kim są gwiazdy lat 90.? W jakich serialach grały?

Carmen Electra w latach 1997-1998 grała w "Słonecznym Patrolu" ratowniczkę Lani McKenzie u boku legendarnej Pameli Anderson, zaś Jenny McCarthy (50 l.) to słynna Kelly Taylor z serialu "Beverly Hills 90210". W latach 90. obie były obiektami westchnień milionów fanów - i są nimi po dziś dzień.

Everybody’s wearing SKIMS this summer! 90s bombshells Carmen Electra & Jenny McCarthy reunite in the sexiest swim under the sun. pic.twitter.com/YzakAGfkT2— SKIMS (@skims) July 6, 2023

