Wojna seksbomb ze "Słonecznego Patrolu"! Ratowniczki walczą na seksowne zdjęcia

Pamela Anderson i Carmen Electra walczą na seksowne fotki w mediach społecznościowych. Obie są symbolami seksu z lat dziewięćdziesiątych

Obie grały niegdyś w kultowym "Słonecznym Patrolu", wywołując żywsze bicie męskich serc i stając się niekwestionowanymi symbolami seksu i wzorem urody w latach dziewięćdziesiątych. Dziś zarówno Carmen Electra (51 l.), jak i Pamela Anderson (56 l.) są nadal piękne i ponętne. Aktorki pozują do coraz gorętszych fotek i nie przejmują się upływającym czasem. Wygląda na to, że zaczęły ze sobą rywalizować o miano królowej mediów społecznościowych. Ostatnio bardzo głośno było o Pameli, która wystąpiła w dokumencie Netflixa, Carmen zareagowała na to, wrzucając do sieci swoje półnagie zdjęcie z okazji Walentynek. Carmen Electra w latach 1997-1998 grała w "Słonecznym Patrolu" ratowniczkę Lani McKenzie, a Pamela Anderson ratowniczkę C.J. Parker w latach 1992-1997. Carmen miała dwóch mężów, a Pamela pięciu. Obecnie obie są rozwiedzione.

Pamela Anderson. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu zeszłego roku.

