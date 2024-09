Gruchnęła wiadomość o księciu i jego żonie! "Prowadzą dwa osobne życia"

Nowy kryzys u Meghan Markle i księcia Harry'ego? Komentator królewski uważa, że Sussexowie mają już osobne życia, a Harry usilnie zastanawia się nad przyszłością

Życie Meghan Markle i księcia Harry'ego nieustająco jest tematem plotek w amerykańskiej i brytyjskiej prasie. Jakiś czas temu wiele plotkowano o rzekomym kryzysie małżeńskim, jaki miał dotknąć Sussexów w związku z problemami finansowymi i zawodowymi, a także o tym, że nawet Meghan nie do końca wiedziała, jak intymnie szczegóły zostaną opisane w autobiografii jej męża. Potem temat przycichł, a Sussexowie znów zaczęli pojawiać się razem. Podczas zagranicznej wizyty pozwolili sobie nawet na publiczne gorące tańce! Ale teraz plotki wróciły. Czyżby kolejny kryzys małżeński dopadł Meghan Markle i księcia Harry'ego? Harry widywany jest raz po raz bez żony, która przecież uwielbia błyszczeć w blasku fleszy. Przypadek? Niestrudzeni "królewscy komentatorzy" tak nie sądzą! „Znaczące jest to, że Harry teraz robi tak wiele sam. Mają coraz bardziej osobne życia, ponieważ wygląda na to, że Harry próbuje ustalić, jaka dokładnie będzie jego przyszłość” - przekonuje w "The Sun" regularnie komentujący życie brytyjskiej rodziny królewskiej autor Phil Dampier. "Skończył 40 lat i musi się zastanawiać, co przyniesie przyszłość. Myślę, że desperacko pragnie znaleźć nowy sens w swoim życiu, a to wydaje się wiązać z coraz szerszą działalnością na własną rękę".

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

Dampier: Prince Harry & Meghan ‘are living more separate lives’ right now https://t.co/rLOcrVzkfJ pic.twitter.com/CCNVzjC0qR— celebitchy (@celebitchy) September 24, 2024

