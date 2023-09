Gwałtowny spadek liczby katolików. "O milion osób mniej, co trzecia osoba niewierząca"

Liczba katolików na Węgrzech spadła o milion w ciągu dekady. Niemal co trzeci Węgier niewierzący. Wyniki spisu powszechnego

Viktor Orban w 2016 roku stwierdził, że Polska i Węgry rozpoczną w Europie rewolucję, której fundamentem będzie chrześcijaństwo. Wygląda jednak na to, że na Węgrzech chwieją się fundamenty samej religii. Tak wynika z danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego (KSH), który we wtorek 26 września ujawnił wyniki najnowszego spisu powszechnego. Jak się okazuje, od ostatniego takiego spisu, przeprowadzonego w 2011 roku, znacząco spadła liczba obywateli deklarujących identyfikację z kościołem katolickim. Przez ostatnich 10 lat liczba katolików spadła na Węgrzech aż o milion osób. Przynależność religijną do któregoś z kościołów czy innych grup wskazało tylko 60 proc. ankietowanych, a 50 proc. wskazało kościół katolicki. To 2,9 miliona osób, poprzednio było o milion więcej! Jednocześnie 27 proc. respondentów odpowiedziało, że nie jest religijna.

Spada liczba obywateli Węgier, więcej obcokrajowców, 73 proc. kobiet urodziło dzieci

Podano też odpowiedzi na inne pytania spisu powszechnego, niż te o religijność. Okazuje się, że na Węgrzech mieszka o 334 tys. mniej osób, niż w 2011 roku, cała populacja kraju wynosi 9,9 miliona. 22 proc. obywateli Węgier ma wykształcenie wyższe, 23 proc. podstawowe. 73 proc. kobiet urodziło dziecko, z czego 23 proc. jedno, 35 proc. dwoje, a 18 proc. troje lub więcej. Jest więcej obcokrajowców - o 52 proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Wśród 218 tysięcy takich osób najwięcej jest Ukraińców, są też obywatele Rumunii, Chin i Słowacji.

Sonda Czy jesteś praktykującym katolikiem? Tak, jestem Jestem katolikiem, ale niepraktykującym Nie jestem katolikiem

The Central Statistical Office (KSH) announced on Monday that gross wages in Hungary rose by an annual 15.2% in July, to 559,100 forints (EUR 1,434). https://t.co/EG2jdUU3m6— About Hungary (@abouthungary) September 26, 2023

Jesteś katolikiem? Sprawdź, jak dobrze znasz pacierz! Quiz Pytanie 1 z 10 Co to jest „Modlitwa Pańska”? Ojcze Nasz Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Dalej