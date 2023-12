Zmarła gwiazda porno. Dwa tygodnie temu pożegnała chłopaka

O śmierci 34-letniej gwiazdy porno poinformowała w poniedziałek, 4 grudnia, jej przyjaciółka, Rebecca More. "Jestem zdruzgotana straszliwą wiadomością o śmierci Sophie. To wesoła, zabawna dusza o dobrym sercu, która za zamkniętymi drzwiami była bardzo delikatna. To takie tragiczne, ale wiem, że teraz jesteś spokojna. Zawsze będę cię kochać" - napisała na Instagramie. Nie ujawniono okoliczności jej śmierci, wiadomo natomiast, że osierociła czwórkę dzieci. Co najbardziej szokujące, Anderson zmarła zaledwie dwa tygodnie po tym, jak odszedł jej ukochany, 34-letni Oliver Spedding. Spedding był byłym piłkarzem, swego czasu grającym w Crystal Palace. Potem jednak trafił do więzienia, a po opuszczeniu zakładu karnego do profesjonalnej piłki już nie wrócił. Jak donosi "Mirror", krótko przed śmiercią chciał zająć się graniem bardziej na poważnie, na życie jednak zarabiał tak, jak jego dziewczyna - w branży filmów dla dorosłych.

Eksplodował jej biust. "Wszystko zalane silikonem"

Media przypominają, że w ubiegłym roku Anderson otarła się o śmierć po tym, jak z powodu infekcji eksplodował jeden z jej silikonowych implantów biustu. Opowiadała, że akurat brała prysznic, gdy "dosłownie jej wyskoczył". Trafiła do szpitala, bo bardzo mocno zaczęła ją boleć cała ręka. Szybko wypisano ją do domu, jednak pomimo stosowania się do zaleceń lekarza jej pierś zaczęła puchnąć, a zaledwie kilka dni później ponownie eksplodowała. "Wszystko zalane silikonem". Jej stan pogarszał się z każdą minutą, znów trafiła do szpitala, gdzie lekarze ją ratowali, ponieważ infekcja zagrażała jej życiu.

