legenda upada z hukiem

Gwiazda kina z USA wielbi Putina. Właśnie został przez niego odznaczony. Nie uwierzysz, za co!

Steven Seagal uchodzi za jedną z największych gwiazd amerykańskiego kina akcji lat 80. i 90. Również w Polsce filmy z jego udziałem przysporzyły mu masę fanów. Niestety, jego legenda starzeje się nader brzydko. Seagal od lat jest wielkim piewcą rzekomej wielkości Władimira Putina. Bandycka inwazja na Ukrainę nic nie zmieniła w tej kwestii. Teraz prezydent Rosji postanowił odznaczyć go prestiżowym wyróżnieniem. Za co? Wprost ciężko w to uwierzyć!