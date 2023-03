Gwiazda "Słonecznego Patrolu" pokazała się w bikini. Rzuciła wyzwanie Pameli!

Wojna seksownych gwiazd "Słonecznego Patrolu"! Donna D'Errico chce zdetronizować Pamelę Anderson?!

W latach dziewięćdziesiątych seksowne ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" rozpalały wyobraźnię mężczyzn. Wielu oglądało sławny serial wyłącznie po to, by zobaczyć, jak biegną w otchłanie oceanu w czerwonych kostiumach kąpielowych. A chociaż głównymi gwiazdami amerykańskiego tasiemca byli oczywiście David Hasselhoff jako Mitch Buchannon i Pamela Anderson jako C.J. Parker, to przez serialowy plan przewinęło się znacznie więcej aktorów, którzy zyskali dzięki niemu wieczną sławę. Wśród nich jest bez wątpienia Donna D’Errico (55 l.), odtwórczyni roli Donny Marco. Amerykańska aktorka i modelka w latach dziewięćdziesiątych pozowała dla Playboya, a poza występem w serialu "Słoneczny patrol" grała także w horrorze "Candyman 3: Dzień umarłych" i wsławiła się 11-letnim małżeństwem z basistą grupy Mötley Crüe.

Donna D'Errico ma 55 lat i chętnie pokazuje się w bikini. Lepsza od Pameli?

Dziś mimo upływu lat jest nadal niezwykle seksowna, co chętnie i często udowadnia swoim fanom. Donna D'Errico tak często wrzuca na Instagrama swoje fotki w bikini, że trudno nie odczytywać tego jako wyzwania rzuconego dawnej koleżance z planu. Bo przecież w czasach "Słonecznego Patrolu" to o Pameli Anderson było o wiele głośniej, zaś Donna nie grała tam głównej roli. Teraz najwyraźniej 55-latka chce to zmienić i po latach zdetronizować Pamelę. Co teraz będzie? Pozostaje czekać na odpowiedź również wiecznie młodej i biorącej kolejne śluby "Żylety"!

Sonda Która gwiazda wygląda lepiej, Pamela czy Donna? Pamela Donna

QUIZ. Koszmarne wpadki w scenariuszach polskich seriali! Zdobędziesz chociaż połowę punktów? Pytanie 1 z 10 Ta bohaterka była w nieustającej ciąży. Widzowie pękali ze śmiechu, że brzuch jej nie rośnie... O kogo chodzi? O Anetę Chodakowską w M jak miłość O Patrycję Argasińską w M jak miłość O Edytę Jeżowską w "Pierwszej miłości" Dalej