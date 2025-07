Gwiazda "To właśnie miłość" nie żyje! "Przegrała walkę"

Joanna Bacon nie żyje. Aktorka znana z komedii romantycznej "To właśnie miłość" zmarła na raka w wieku 72 lat

Pamiętacie film "To właśnie miłość", czyli "Love Actually" z 2003 roku? Jeden z najbardziej popularnych wątków dotyczył fikcyjnego premiera, granego przez Hugh Granta, który zakochuje się w swojej pracownicy Natalie. Trudno zapomnieć scenę, w której ważny polityk staje przed drzwiami domu Natalie i spotyka jej rodzinę. Niestety, aktorka, która grała matkę wybranki filmowego premiera, niedawno odeszła. To Joanna Bacon – brytyjska aktorka teatralna i telewizyjna, kojarzona z takimi produkcjami jak właśnie „Love Actually”, a także „EastEnders” czy „A Quiet Passion”. Zmarła po krótkiej walce z rakiem, miała 72 lata. Informację o jej śmierci przekazał Harlow Theatre Company, z którym aktorka była związana od początków swojej artystycznej kariery.

„Wielu naszych członków zapamięta Jo jako silną z natury – pełną pasji, dowcipu i aktorskiej intuicji"

Choć szerokiej publiczności Joanna Bacon znana była głównie z małego i dużego ekranu, jej fundamentem był teatr. W 1978 roku została członkinią Harlow Theatre Company – lokalnego zespołu teatralnego, w którym występowała przez dekady. Grała m.in. Portię w „Kupcu weneckim”, Maddie w „Dirty Linen” i Beverly w klasycznym „Abigail’s Party”. Na scenie Harlow Playhouse zyskała reputację kobiety charyzmatycznej, pełnej humoru, energii i nieprzeciętnego talentu. W komunikacie HTC czytamy: „Wielu naszych członków zapamięta Jo jako silną z natury – pełną pasji, dowcipu i aktorskiej intuicji. Nawet gdy już nie grała, zasiadała z notesem w pierwszym rzędzie – zawsze z krytycznym spojrzeniem, ale i ogromną miłością do teatru”. Pogrzeb aktorki odbył się 15 lipca. W jednej z ostatnich wypowiedzi, już po diagnozie nowotworu, Bacon powiedziała: „Miałam cudowne życie. Zrobiłam rzeczy, o których marzyłam, poznałam wspaniałych ludzi. Niczego nie żałuję”

Kariera ekranowa: od „EastEnders” po „Love Actually”

Telewizyjna kariera Bacon obfitowała w role w najważniejszych brytyjskich produkcjach. Pojawiła się m.in. w „EastEnders”, „Casualty”, „Prime Suspect”, „The Bill” i kultowym „Little Britain”. Największą rozpoznawalność przyniósł jej jednak epizod w komedii romantycznej „Love Actually” z 2003 roku, gdzie wcieliła się w matkę Natalie (Martine McCutcheon). Scena, w której bohater grany przez Hugh Granta odwiedza dom Natalie, na zawsze zapisała się w pamięci widzów – również dzięki jej energii i naturalności. W 2016 roku Bacon zagrała u boku Cynthii Nixon w „A Quiet Passion” – filmie biograficznym o poetce Emily Dickinson, gdzie udowodniła, że nawet drugoplanowe role potrafi uczynić wyrazistymi. W ostatnich latach Bacon zdobyła serca widzów rolą Jackie – matki postaci granej przez Martina Freemana – w serialu „Breeders”. Produkcja emitowana była od 2020 do 2023 roku i cieszyła się uznaniem krytyków.

Sonda Lubisz filmy romantyczne? Uwielbiam! A kto nie lubi? Nie, nie moje klimaty...

Love Actually star Jo Bacon's heartbreaking final words before death aged 72https://t.co/IYfa4jRpPv— Birmingham Live (@birmingham_live) July 17, 2025

Kultowy romantyczny film kończy 20 lat! Jak dobrze znasz "To właśnie miłość". Quiz Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w rolę premiera? Liam Neeson Hugh Grant Colin Firth Następne pytanie