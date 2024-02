Gwiazda ujawnia prawdę o swojej operacji! "Wygląda obłędnie"

59-letnia Paulina Porizkova wyznała, że przeszła operację wymiany stawu biodrowego. Modelka wygląda o połowę młodziej

Kto by pomyślał, że takiej piękności potrzebna jest taka operacja? A jednak! Życie Pauliny Porizkovej (59 l.) nie było tak idealne, jak wskazywałyby na to jej posty w mediach społecznościowych. Gwiazda od dawna zmagała się z poważnym problemem zdrowotnym. Modelka wyznała, że przeszła operację wymiany stawu biodrowego i nareszcie może żyć normalnie. Teraz gwiazda nie tylko wygląda o połowę młodziej, niż wskazywałaby na to jej metryka, ale tak też się czuje. "Próbuję sprawić, aby endoprotezoplastyka stawów biodrowych wyglądała seksownie" - żartuje z fanami Paulina Porizkova. "Ostatni raz udało mi się skrzyżować nogi trzy lata temu na sesji na okładkę z moją przyjaciółką Jill Greenberg. Potem pojechałam do dżungli Panamy, aby zrobić reality show typu survival 'Beyond The Edge'. Poznałam nowych, wspaniałych przyjaciół i całkowicie zepsułam sobie biodra. Z wielką przyjemnością wznawiam krzyżowanie nóg" - cieszy się 59-latka pokazując doskonałą sylwetkę.

Paulina Porizkova. Kim jest modelka? Czyją była żoną?

Paulina Porizkova (59 l.) gwiazdą "Playboya" została w 1987 roku, a do dziesięciu najpiękniejszych kobiet świata została zaliczona przez "Harper's Bazaar" w roku 1992. Od tamtej pory minęło trzydzieści długich lat, ale dawna żona gwiazdora The Cars nadal wygląda świetnie! Idąc z duchem czasu, czesko-amerykańska modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często chwali się na Instagramie swoją perfekcyjną mimo upływu lat sylwetką. Gwiazda wrzuca do internetu coraz śmielsze zdjęcia, a one coraz bardziej kuszą wszystkich dookoła. Sylwetki Porizkovej nadal mogą pozazdrościć trzykrotnie młodsze kobiety.

