Gwiazda zmieniła dziwne imię dziecku! Teraz jest lepiej?

Dziwne imiona nadawane dzieciom przez sławnych ludzi to wcale nierzadkie zjawisko. Rekord pobił chyba Elon Musk, który nazwał syna X AE A-12. Na tym tle Kylie Jenner (25 l.) wcale nie wypada najgorzej. Kiedy 16 miesięcy temu urodziła chłopca, syna rapera Travisa Scotta, ogłosiła, że nazwali syna Wolf Jacques Webster. "Wolf" w języku angielskim oznacza tyle, co "wilk". Pasuje do niemowlaka? Na szczęście członkini rodu Kardashianów i szefowa imperium kosmetycznego w jednym doszła do wniosku, że niekoniecznie. I właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że postanowiła zmienić dziecku dziwne imię! Czy teraz jest lepiej?

Nie Wolf Webster, tylko Aire Webster. Co to znaczy? Można złapać się za głowę!

"On po prostu nie wyglądał jak Wilk" - tłumaczyła całkiem sensownie Kylie Jenner. Jakie nowe imię wybrała dla synka? Teraz były Wolf nazywa się Aire Webster, czyli rzeczywiście nieco mniej dziwacznie. Czy to coś znaczy? "Air" to po angielsku "powietrze", ale jak tłumaczy celebrytka, nie o to szło. Otóż Aire oznacza podobno... "Lion of God", czyli "Lew Boży". Co za szczęście dla dziecka, że gwiazda zdecydowała się na skróconą wersję!

