Gwiazdor kolarstwa potrącił olimpijkę. Wyrok za śmierć żony? W zawieszeniu

Australia. Śmierć pod kołami męża

To jedna z najbardziej wstrząsających tragedii w świecie sportu ostatnich lat. W grudniową noc 2023 roku w Adelajdzie, 34-letni Rohan Dennis, wielokrotny medalista olimpijski i mistrz świata w kolarstwie, potrącił swoją żonę, Melissę Hoskins — również utytułowaną olimpijkę.

Zmarła kilka godzin później w szpitalu. Miała 32 lata.

Awantura, desperacja i tragiczna decyzja

Wszystko zaczęło się od kłótni małżeńskiej. Dennis próbował opuścić dom. Melissa próbowała go powstrzymać — najpierw wskoczyła na maskę jego samochodu, który ruszył z prędkością kilku kilometrów na godzinę. Przejechał z nią na masce około 75 metrów.

Później zeszła z maski, szła przy aucie, otworzyła drzwi – a wtedy Dennis je zatrzasnął i przyspieszył. Melissa nie była już widoczna — prawdopodobnie próbowała jeszcze trzymać się auta. To wtedy doszło do tragicznego upadku.

Sędzia Ian Press podkreślił:

„Nie ma dowodów, że Dennis wiedział, że żona jeszcze biegnie obok auta. Ale stworzył zagrożenie, wiedząc, że wcześniej była w bezpośredniej bliskości pojazdu”.

Wyrok w zawieszeniu

Dennis usłyszał zarzut: „popełnienie czynu, który mógł spowodować poważne obrażenia”. Groziło mu do 7 lat więzienia. Początkowo oskarżono go o niebezpieczną jazdę ze skutkiem śmiertelnym, za co kara mogła wynieść nawet 15 lat.

Sąd skazał go na:

17 miesięcy więzienia w zawieszeniu (na okres 2 lat),

5-letni zakaz prowadzenia pojazdów,

obowiązek dobrej postawy i opieki nad dziećmi.

Sędzia uzasadniał wyrok m.in. tym, że Dennis przyznał się do winy, współpracował z policją, okazał skruchę i jest jedynym opiekunem dwójki dzieci, które zostały bez matki.

Rodzice Melissy, Amanda i Peter Hoskins, zgodzili się z wyrokiem. – Wiemy, że to nie przywróci naszej córki. Ale dobro jej dzieci jest dziś najważniejsze – powiedział ojciec Melissy.

Kim byli Melissa Hoskins i Rohan Dennis?

Melissa Hoskins

Zaczęła trenować kolarstwo w wieku 16 lat

Olimpijka z Londynu (2012) i Rio (2016)

Złota medalistka MŚ w drużynowym wyścigu na dochodzenie (2015)

Zakończyła karierę w 2017 roku po poważnym wypadku na torze olimpijskim

Rohan Dennis

Olimpijczyk (2012, 2016, 2020), medalista igrzysk

Mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas

Startował w Tour de France i innych wielkich wyścigach

Zakończył karierę w 2023 roku

Źródło: The New York Times