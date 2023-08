Gwiazdor teleturnieju zabił żonę! Zapowiedział zbrodnię już w programie?!

Powiedział w teleturnieju, że ślub był jego błędem. Po paru latach dostał dożywocie za zabójstwo żony

Niezręczny żart okazał się brutalną prawdą?! W Stanach Zjednoczonych właśnie zakończył się szokujący proces mężczyzny, który kilka lat temu zyskał sławę występem w popularnym teleturnieju "Family Faud", w którym dwie rodziny rywalizują ze sobą o nagrody, odpowiadając na pytania w rodzaju: "Jaki był największy błąd podczas twojego ślubu?". Właśnie takie pytanie w 2019 roku zadał prowadzący Steve Harvey niejakiemu Timothy'emu Bliefnickowi (40 l.), mężowi Rebeki Postle Bliefnick. "Kocham cię, kochanie, ale... powiedzenie "tak"!" - wypalił wtedy w programie uczestnik. Po sali poniosły się śmiechy i pomruki oburzenia jednocześnie. a Bliefnick pospieszył z tłumaczeniami, że tak naprawdę kocha swoją żonę nad życie. Po latach ten fragment teleturnieju ogląda się z ciarkami przerażenia na plecach...

Wyłamał okno w domu byłej żony i strzelił do niej 14 razy. Dzieci były w pokoju na górze

A wszystko dlatego, że Timothy Bliefnick najwyraźniej rzeczywiście doszedł do wniosku, że powiedzenie "tak" na ślubnym kobiercu było jego życiowym błędem i postanowił ten błąd naprawić w makabryczny sposób. Sąd nie miał wątpliwości, że to właśnie Timothy Bliefnick w maju 2023 roku zastrzelił swoją żonę Rebekę, z którą był już wówczas w separacji. Mężczyzna włamał się do jej domu w Quincy w stanie Illinois i strzelił do niej 14 razy, podczas gdy ich dzieci były w pokoju na piętrze. Kobieta nie miała szans na przeżycie. Śledztwo wykazało, że mężczyzna starannie zaplanował zbrodnię, szukajac wskazówek w internecie. Został właśnie skazany na dożywocie.

Sonda Jaki jest "idealny" wiek na ślub? Do 25 lat Do 30 lat Do 40 lat Nie ma czegoś takiego jak "idealny wiek". Każdy jest dobry

🚨| Family Feud contestant who made shocking answer on game show gets life in prison for killing wifeMore below 👇 pic.twitter.com/MtZyMZPhsX— UNILAD (@UNILAD) August 14, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej