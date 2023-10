Starcia na ulicach izraelskich miast. Przerażające relacje mieszkańców: "czekamy na ratunek!"

Atak palestyńskiego ugrupowania Hamas na Izrael

Palestyński ruch islamistyczny Hamas dopuścił się największego ataku na Izrael od lat. Uzbrojeni bandyci przekroczyli granicę. Ze Strefy Gazy wystrzelono kilka tysięcy rakiet. Incydent ten oznacza bezprecedensową infiltrację bandytów Hamasu do Izraela ze Strefy Gazy i jest najpoważniejszą eskalacją od czasu, gdy Izrael i Hamas toczyły 10-dniową wojnę w 2021 roku.

Izraelskie media doniosły o strzelaninach pomiędzy bandami palestyńskich bojowników a siłami bezpieczeństwa w miastach południowego Izraela. W Gazie ludzie spieszyli się z zakupami w oczekiwaniu na nadchodzące dni konfliktu.

– To dzień największej bitwy, która zakończy ostatnią okupację na ziemi – powiedział cytowany przez agencję prasową "Reuters" dowódca wojskowy Hamasu, Mohammed Deif.

Według służb ratunkowych zginęła jedna osoba. Izraelskie wojsko oświadczyło, że jego siły działają w Strefie Gazy. Na razie nie podają szczegółów zajścia.

– Wielu terrorystów przedostało się na terytorium Izraela ze Strefy Gazy – oznajmiło wojsko dodając, że mieszkańcom obszarów otaczających Strefę Gazy nakazano pozostać w domach. Izraelskie media podały, że napastnicy otworzyli ogień do przechodniów w mieście Sderot na południu Izraela.

Media palestyńskie doniosły zaś, że bojownicy wzięli do niewoli wielu Izraelczyków, a media Hamasu rozpowszechniły materiał wideo przedstawiający zniszczony izraelski czołg.

Aktualizacja 11:13

– Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. I wygramy ją – premier Izraela Benjamin Netanjahu, cytowany przez Times of Israel. Serwis zaznacza, że jest to pierwsze publiczne oświadczenie premiera od rozpoczęcia przed ponad pięcioma godzinami ataków na Izrael przez Hamas.

Jak informuje portal, powołując się na dane ze szpitali, w wyniku sobotnich ataków Hamasu zginęło co najmniej sześć osób, a panad 300 zostało rannych.

Aktualizacja 11:34

– Strzelają w nasz dom, próbują wywarzyć drzwi schronu – relacjonuje mieszkanka kibucu Sufa. Kobieta przekazała, że jej mąż wraz z innymi uzbrojonymi mężczyznami walczą na ulicach i nie mają wsparcia ze strony armii.

– Proszę, przyślijcie pomoc – błaga kobieta. Mieszkańcy regionów w pobliżu Strefy Gazy informują o bezprecedensowych walkach.

Mieszkanka kibucu Be'eri powiedziała mediom, że jej ojca porwali bojownicy Hamasu i wywieźli do Strefy Gazy - pisze Times of Israel. – Napisał mi, że weszli do domu. Powiedział, że go zabierają. Widziałam jego zdjęcia w Gazie – relacjonowała.

Aktualizacja 11:44

Atak na Izrael trwa od godziny 6:30 czasu miejscowego. Pierwsze informacje mówią o co najmniej 300 rannych.

– Usłyszeliśmy strzały i zaczęliśmy uciekać. Wciąż się ukrywamy i czekamy na ratunek – powiedział, cytowany przez Polską Agencję Prasową, izraelskim mediom świadek.

