Heidi Klum niemal nago! Gwiazda uwolniła piersi, te majtki prawie nie istnieją

Heidi Klum nie zostawiła wyobraźni zbyt wiele. Pokazała niemal nagie ciało, promując własny hit muzyczny. Cover przeboju "Sunglasses At Night" z 1983 roku nagrała z DJ-em Tiësto

Heidi Klum (51 l.) to istna kobieta renesansu. Zaczynała jako modelka i zyskała w tej branży status ikony, była i jest również gwiazdą telewizji jako prowadząca między innymi "Germany's Next Top Model", niemieckiej edycji znanego także u nas show "Top Model". Teraz gwiazda została piosenkarką. Sławna niemiecka modelka nagrała z Tiësto, holenderskim gwiazdorem tanecznej sceny cover słynnego przeboju Coreya Harta "Sunglasses At Night" z 1983 roku. W teledysku wije się kusząco, a promocyjne zdjęcia towarzyszące hitowi są naprawdę gorące. Heidi Klum nie pozostawiła wiele dla wyobraźni, pokazując niemal nagie ciało! Modelka ubrana jest tylko w futerko - oby sztuczne - oraz niemal nieistniejące majtki. Piersi gwiazdy są niemal całkiem widoczne i nigdzie nie widać żadnego śladu stanika. "Jestem przeszczęśliwa, że mogłam zremiksować i ponownie nagrać ten utwór z moim bohaterem muzyki elektronicznej Tiësto. To wielki zaszczyt" - ogłasza Heidi Klum i chwali się najgorętszą fotką w mediach społecznościowych.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestiżowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

