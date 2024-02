Heidi Klum opowiedziała o swoim seksie z młodszym o 16 lat mężem. "Niekończący się, gorący i dziki"

Heidi Klum (51 l.) znana jest z tego, że chętnie pokazuje w mediach społecznościowych prywatne chwile. Trochę golizny, fotka z małżeńskiej sypialni... dla niemieckiej top modelki to chleb powszedni. Wiedzieliśmy, że nie sposób nazwać gwiazdy pruderyjną, ale teraz przeszła samą siebie! Heidi Klum opowiedziała w podcaście Call Her Daddy wszystko, co chcieliście wiedzieć o jej życiu seksualnym, ale baliście się zapytać. Swój małżeński seks określiła jako "niekończący się, gorący i dziki". "Jedyne, co muszę i zrobić, aby się podniecić, to spojrzeć na mojego męża" - zapewniała Heidi. Na pytanie o to, na ile oceniłaby swoje łóżkowe szaleństwo w skali od 1 do 10, odpowiedziała: "9".

"Jadłam w życiu wiele różnych kiełbasek. Ale skończyło się na niemieckiej"

Jak dodała, uwielbia erotyczne zabawki, zwłaszcza coś, co nazwała "czarodziejską różdżką". "Myślę, że kobiecie jest łatwiej niż mężczyźnie, więc chodzi o to, czy mężczyzna ma wytrzymałość. Ponieważ to mężczyźni zazwyczaj nie mogą wytrzymać tak długo. Kluczowe jest więc to, aby nie mieli tej pierwszej... reakcji, aby mogli dłużej. Ale wielu facetów nie jest w stanie tego zrobić. Mój mąż to potrafi" - wychwalała modelka swojego małżonka. Pytana o to, w jakich nietypowych miejscach uprawiała seks, wymieniła prywatny samolot i morze. A gdy zupełnie już się rozgadała, padły słowa o kiełbasie! "Jadłam w życiu wiele różnych kiełbasek. Ale skończyło się na niemieckiej. Niemieckie kiełbaski, co mogę powiedzieć!?" - zachwycała się Heidi Klum.

Heidi Klum just opened up about all of the spicy details of her intimate life on the 'Call Her Daddy' podcast. pic.twitter.com/d327b1SE8s— What's Trending (@WhatsTrending) January 31, 2024

