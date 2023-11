Heidi Klum poszła na imprezę w samych majtkach i skórzanej koszuli. Tego jeszcze nie było!

50-letnia Heidi Klum wie, jak się dobrze bawić. Niemiecka supermodelka, matka czwórki dzieci ciężko pracuje, intensywnie odpoczywa i baluje jak szalona. Słynie z apetytu na życie, wielkiego dystansu do siebie i odwagi w tym, w jakich kreacjach pojawia się na czerwonych dywanach. Gwiazda chętnie pokazuje swoje idealne ciało, bo niby czego miałaby się wstydzić? Czasem jednak jej stylizacje wzbudzają sporo kontrowersji.

Heidi Klum znów zapomniała biustonosza

Tak było niedawno, gdy razem z 16 lat młodszym mężem, muzykiem Tomem Kaulitzem, wybrała się na suto zakrapianą imprezę, której motywem przewodnim była tequila. O wiele ciekawsze od tego, co tam robiła jest jednak to, co miała na sobie! Piękna celebrytka włożyła na siebie jedynie ciemne okulary, kabaretki, majtki, wysokie kozaki i… skórzaną koszulę, pod którą nie miała zupełnie nic! Klum po raz kolejny zapomniała stanika. To nowa moda, która wkrótce trafi na salony, czy jednak wpadka?

Heidi Klum - mama i szczęśliwa partnerka

Heidi Klum jest mamą Henry’ego (18 l.), Johana (17 l.) i Lou Suloli (14 l.), którzy są owocem jej długoletniego związku z piosenkarzem, Sealem. Ma jeszcze 19-letnią córkę Leni, która poszła w ślady mamy i zaczyna właśnie karierę w modelingu. Leni jest córką włoskiego biznesmena Flavio Briatorego. Z Tomem Kaulitzem Heidi Klum jest związana od 2019 roku.

