i Autor: AP Kaja Kallas

Nie ma co, XXI wiek

Historyczne wybory w europejskim państwie. Niesamowita sytuacja! Premier zachwycona, opozycja grzmi

Postęp technologiczny nieustająco pędzi przed siebie bez zatrzymywania. Ciekawym tego przykładem są weekendowe wybory parlamentarne w Estonii. W wyborach wzięło udział 63,7 proc. uprawionych do tego obywateli, jednak nie to zwróciło główną uwagę mediów na całym świecie. Również zwycięstwo partii premier Estonii Kaja Kallas nie jest głównym tematem. W estońskich wyborach po raz pierwszy pierwszy w historii ponad połowę głosów oddano... przez internet! To również wzbudziło duże kontrowersje po ogłoszeniu wyników!