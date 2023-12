Hodowali wilczaka. Ich 3-miesięczne dziecko straciło przez to życie

Wybrano go najpiękniejszym mężczyzną w kraju. Chce zostać księdzem!

Biuro szeryfa hrabstwa Shelby poinformowało o śmierci trzymiesięcznego dziecka, które zmarło wskutek pogryzienia przez wilczaka, należącego do rodziny ofiary. Jak podano w komunikacie prasowym, to w czwartek zastępcy szeryfa, strażacy i funkcjonariusze okręgowej kontroli zwierząt otrzymali informację o ataku zwierzęcia na niemowlę w Chelsea. Ranne dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie niestety stwierdzono zgon wskutek obrażeń zadanych przez zwierzę.

Koroner hrabstwa Shelby Lina Evans potwierdziła w rozmowie z CNN, że rodzina była świadoma rodowodu psa. Zaznaczyła również, że w sprawie trwa dochodzenie i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Zobacz: Groza! Rekin zaatakował 26-latkę pływającą z córeczką! "Odgryzł jej kawałek nogi" [WIDEO]

Na prośbę organów ścigania zwierzę zostało uśpione i przewiezione do Laboratorium Diagnostycznego stanu Alabama. - Jesteśmy głęboko zasmuceni tym niefortunnym i tragicznym wydarzeniem - oznajmił w oświadczeniu burmistrz Chelsea Tony Picklesimer, którego cytuje tvn24.pl

Sonda Czy boisz się wilków? TAK NIE