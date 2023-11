Homoseksualiści i transseksualiści zostaną rodzicami chrzestnymi! Watykan wydał zgodę

Watykan wypowiedział się w sprawie chrztu i homoseksualistów oraz transseksualistów. Padły ważne słowa, jest podpis papieża

Czy osoba homoseksualna lub taka, która zmieniła płeć, może zostać matką chrzestną lub ojcem chrzestnym dziecka albo sama przyjąć chrzest? Takie pytania skierował do watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, dawniej Kongregacji Nauki Wiary biskup z Brazylii José Negri. Odpowiedź, która nadeszła, może zaskakiwać. Jak się okazuje, wcale nie jest to zakazane, a dozwolone, choć pod pewnymi dość enigmatycznymi warunkami. Osoby, które zmieniły płeć oraz homoseksualiści mogą zostać rodzicami chrzestnymi - ogłosiła Kuria Rzymska. To nie wszystko. Jak dodali hierarchowie, może się tak stać nawet wtedy, jeżeli homoseksualista mieszka ze swoim partnerem. Nie jest jednak tak, że panuje w tej kwestii całkowita swoboda. Jest pewien warunek. Jaki?

"Rozwaga duszpasterska wymaga, aby nie pozwolono na niebezpieczeństwo wywołania skandalu"

W dokumencie, który opublikowano 31 października na stronie internetowej Dykasterii Nauki Wiary i który został podpisany przez prefekta kardynała Victora Manuela Fernandeza oraz papieża Franciszka, napisano o "ryzyku". Stwierdzono w nim, że osoba transseksualna "może otrzymać chrzest na takich samych warunkach jak inni wierni, jeśli nie ma sytuacji, w której istnieje ryzyko wywołania publicznego zgorszenia lub dezorientacji wiernych". Z kolei rolę ojca chrzestnego lub matki chrzestnej taki ktoś może przyjąć "pod określonymi warunkami". "Rozwaga duszpasterska wymaga, aby nie pozwolono na niebezpieczeństwo wywołania skandalu" - głosi dokument, wyraźnie pozostawiając końcową ocenę konkretnej sytuacji bezpośrednio zaangażowanych w nią księżom.

