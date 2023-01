Tak Beata Tadla wyglądała przed 30-tką! Te fotki to prawdziwy rarytas. Co za przemiana!

LGBT w Kościele

Po śmierci Benedykta XVI ujawniono jego tajne pamiętniki. Papież pisał m.in. o "klubach homoseksualnych" w seminariach. - Ten tom, który zawiera teksty napisane przeze mnie w klasztorze Mater Ecclesiae, ma zostać opublikowany po mojej śmierci. Ja za życia nie chcę nic więcej publikować. Furia przeciwnych mi kręgów w Niemczech jest tak silna, że pojawienie się każdego mojego słowa natychmiast wywołuje słowny atak z ich strony. Chcę oszczędzić tego sobie samemu i chrześcijaństwu - tak Benedykt XVI tłumaczył to, że teksty mają ujrzeć światło dzienne po jego śmierci. To, że w Kościele jest sporo osób LGBT - mimo że wielu duchownych atakuje osoby nieheteroseksualne - jest tajemnicą poliszynela. O księżach gejach w rozmowie z wp.pl mówił zakonnik ojciec Paweł Gużyński.

Polski zakonnik interweniował w sprawie grup księży homoseksualistów

Zdaniem dominikanina to, o czym pisał Benedykt XVI, "zwykli księża spotykają na co dzień". - Ja widywałem, spotykałem nieformalne grupy księży homoseksualistów i to jest spory problem dla kościoła - podkreślił ojciec Gużyński. - Wszyscy księża spotykają w życiu to, o czym napisał Ratzinger -- poszedł jeszcze dalej polski zakonnik i zdradził, że interweniował "w sprawie grup księży homoseksualistów powiązanych w różny sposób". - Dzięki Bogu, Watykan nie zablokował tej publikacji, bo w pewien sposób jest ona na rękę papieżowi Franciszkowi. On wie, jak duży wpływ na funkcjonowanie niektórych kościelnych instytucji mają te grupy - zaznaczył Paweł Gużyński.

