Horror! Głowa 6-miesięcznego dziecka utknęła między stolikiem a łóżkiem. Na pomoc było za późno!

Dramat w Turynie. 6-miesięczne niemowlę zmarło po tym, jak jego główka zaklinowała się pomiędzy ramą łóżka a stolikiem nocnym. Do tragedii doszło w nocy, maluch spał z mamą. Gdy kobieta się obudziła i zorientowała, co się dzieje, na ratunek było już za późno. Do akcji wkroczyła policja.