Wielka krowa uciekła ze szkoły. Sparaliżowała ruch, wbiegała do sklepów

Krowa sparaliżowała miasteczko

Co za chaos! Władze regionu w Portugalii, w którym doszło do tych szokujących wydarzeń, informują, że krowa, na którą obława trwała kilka długich godzin, uciekła ze szkoły rolniczej w gminie Celorico de Basto. Po swojej ucieczce ze szkolnej zagrody pokonała dystans 6 km, aby udać się do sąsiedniej gminy Mondim de Basto. Po drodze doprowadziła do utrudnień na drogach - wielokrotnie zatrzymywała ruch, wbiegała pod koła zdezorientowanym kierowcom, spowodowała korki.

Krowa dotarła do małego miasteczka, gdzie siała grozę, wielu mieszkańców bowiem, ze względu na jej wygląd, wzięła ją za rozwścieczonego byka. Zwierzę wbiegało na chodniki, trącało ludzi - na szczęście nikt nie ucierpiał - a nawet wchodziło do sklepów. Na nagraniach, które opublikowano w sieci, widać, jak część mieszkańców portugalskiej gminy ucieka w popłochu, bądź chowa się w budynkach przed przypominającą byka krową. Nie brak też śmiałków próbujących wesprzeć lokalne służby zaalarmowane nagłym pojawieniem się zwierzęcia na ulicach miasteczka - relacjonuje PAP.

Obława prowadzona przez kilkanaście osób, w tym funkcjonariuszy policji i służb obrony cywilnej, ostatecznie pomogła wypłoszyć krowę z miasteczka. Zwierzę po blisko czterech godzinach samodzielnie wróciło do szkolnej zagrody.