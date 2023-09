Horror podczas eutanazji! Dusili 36-latkę poduszką. "Prześladuje mnie jej płacz i krzyk"

Trudno w to uwierzyć!

36-letnia kobieta chora na raka postanowiła poddać się eutanazji. Zabieg zamienił się w horror zakończony duszeniem poduszką

W niektórych krajach eutanazja aktywna jest legalna. Polega ona na rozmyślnym zakończeniu życia pacjenta, który świadomie wyraził na to zgodę, przy czym odbywa się to przy pomocy podjęcia jakichś działań, a nie samego tylko zaniechania leczenia, jak w przypadku eutanazji pasywnej. Do państw, w których medycy mogą pomóc zakończyć życie na życzenie śmiertelnie chorej osoby, należy Belgia. Niestety, jak się okazuje, nie zawsze wyrażenie zgody na eutanazję gwarantuje spokojne i pełne godności, pozbawione cierpienia odejście z tego świata. Prokuratura w Liege w Belgii wszczęła śledztwo w bulwersującej sprawie zabiegu eutanazji przeprowadzonym u 36-letniej kobiety chorej na raka. Pacjentka wyraziła zgodę na zakończenie życia. Mieli jej w tym pomóc w profesjonalny sposób lekarz i dwie pielęgniarki. Niestety, sytuacja w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli.

Sprawa trafiła do sądu. "Produkty do zakończenia życia nie wystarczyły i musiano użyć poduszki"

Jak podają belgijskie media, chora na raka Alexina zdecydowała się na eutanazję w marcu 2022 roku. Zespół medyczny miał podać jej odpowiednie środki w jej mieszkaniu. Niestety, środki okazały się niewystarczające i pacjentka nadal żyła, zaś medycy zakończyli to życie w makabryczny sposób. "Procedura nie przebiegła zgodnie z planem. Produkty do zakończenia życia nie wystarczyły i musiano użyć poduszki" – relacjonował portal 7sur7. Sekcja zwłok wykazała, że ich stan "wskazywał na oznaki uduszenia". "Prześladuje mnie płacz i krzyk Alexiny" – powiedział dziennikowi "Le Soir" partner Alexiny, który walczy w sądzie przeciwko trzem osobom, które przeprowadzały spartaczoną eutanazję.

Oupeye, Belgium.Euthanasia goes wrong: the patient killed with a pillow.https://t.co/gKhXzTHHbv— Chris Delvaro (@ZeriUrin) September 6, 2023

