Piękna 23-latka chce poddać się eutanazji. Apeluje do lekarzy

23-letnia blogerka błaga o eutanazję. Piękna blogerka Olympe cierpi na straszną chorobę

"W ostatnim kwartale 2023 roku skorzystam z samobójstwa wspomaganego w Belgii. Kontaktowałam się już z lekarzami. To nie jest dyskusja. To moje życie i trudna decyzja, którą podjęłam. Doszłam do ściany. Jestem już tym wszystkim zmęczona". Takie słowa wypowiedziała do swoich fanów popularna we Francji blogerka Olympe. Jest młoda, piękna i popularna w mediach społecznościowych, ale chce zakończyć swoje życie poprzez eutanazję. Dlaczego tak się stało? Jak ujawnia 23-latka, powodem dramatycznej decyzji jest rzadka choroba, na którą cierpi. Jest to choroba psychiczna, tak zwana osobowość wieloraka. To jakby zwielokrotniona schizofrenia. W jednym ciele znajduje się wiele rozmaitych osobowości, które zachowują się w zupełnie różny sposób i przedstawiają różnymi imionami. W wypadku 23-letniej Francuzki osobowości jest około... 40. Jak opowiada Olympe, to doprowadziło ją do wielu niebezpiecznych sytuacji, została między innymi wykorzystana seksualnie, a w dzieciństwie zmieniała rodziny zastępcze.

Eutanazja w Belgii. Gdzie jest legalna eutanazja czynna?

Olympe napisała do lekarzy w Belgii, gdzie prawo związane z eutanazją jest najbardziej liberalne. Oczywiście procedura kwalifikacji pacjenta do samobójstwa wspomaganego nie jest szybka i prosta, może potrwać nawet latami. Eutanazję możemy podzielić na bierną i czynną. W przypadku biernej po prostu zaprzestaje się terapii, czynna to celowe działanie podjęte przez lekarza na prośbę chorego. Ta druga jest legalna pod różnymi warunkami w Holandii, Belgii, Albanii i Luksemburgu. W Belgii prawo dopuszcza nawet eutanazję u dzieci, w Holandii również, ale nie poniżej 12. roku życia.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

i Autor: Instagram/we.are.olympe Piękna 23-latka chce poddać się eutanazji. Apeluje do lekarzy

Sonda Czy eutanazja na życzenie chorego powinna być legalna w Polsce? Tak Nie

Olympe, de son vrai nom Lily, 23 ans, a annoncé son intention de recourir à une aide active à mourir en Belgique. Un message qui interroge et dont la diffusion inquiète. pic.twitter.com/HZo6njHLVp— Le Figaro (@Le_Figaro) January 23, 2023

