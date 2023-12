Horror! Polecieli w podróż poślubną, ją zabił rekin. Porażające szczegóły!

Dramat na Bahamach. Rekin zabił Amerykankę

Koszmarny atak rekina na Bahamach. Jak donosi "New York Post", powołując się na informacje od lokalnej policji, w poniedziałek, 4 grudnia, w miejscowości New Providence doszło do tragedii. W kurorcie wypoczywała para z Bostonu. To byli nowożeńcy, którzy spędzali tam swoją podróż poślubną. Przed południem oboje wybrali się na plażę, by popływać na paddleboardach. Z relacji świadków wynika, że doskonale się bawili, w pewnym momencie jednak wszyscy stracili z oczu kobietę. Wtedy jej świeżo upieczony mąż zaczął wzywać pomocy.

Pływała na desce, pod wodę wciągnął ją rekin

Całość widział też ratownik Sandals Royal Bahamian Resort. Natychmiast do nich podpłynął. Wówczas zorientował się, że kobieta została zaatakowana i pogryziona przez rekina. Przetransportował nowożeńców na brzeg, gdzie poranioną 44-latkę poddano resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Śledczy, który zajmował się sprawą przekazał, że niestety stan Amerykanki był bardzo zły. Doznała „poważnych obrażeń prawej strony ciała”, w tym okolicy bioder i kończyny górnej. Na plaży stwierdzono zgon.

Blady strach padł na mieszkańców okolic i turystów, poniedziałkowa tragedia jest bowiem drugim śmiertelnym atakiem rekinów w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

An American woman was killed in a shark attack Monday off the coast of Nassau, Bahamas, police say. https://t.co/608Wlklrz4— NBC News (@NBCNews) December 5, 2023

Sonda Widziałeś kiedyś rekina? Nie Tak, w zoo Tak, na wolności