Horror przy plaży! Wybuch kamperu. W środku było dziecko. Strażacy wyciągnęli zwęglone zwłoki

Niewiarygodne, co robił krowom! Rolnicy przyłapali go na gorącym uczynku

Do dramatu doszło 31 sierpnia. To miały być bajeczne wakacje na Sardynii. Rodzina pochodząca z Rimini wybrała się tam na krótki urlop. Rodzina na wczasy wyruszyła własnym kamperem, a na miejscu zaparkowali pojazd w pobliży plaży Bados, ale w miejscu nie przeznaczonym do tego typu postojów. Nic nie zwiastowało tragedii, a rodzina spędzała czas na relaksie w miłej atmosferze. Tak też było feralnego dnia. Dochodziła godzina 13:00, gdy rodzina siedziała przy obiedzie nie przypuszczając, że za chwile ich świat runie jak domek z kart. Siedzieli niedaleko kampera, gdy doszło do potężnej eksplozji. Okolicą dosłownie wstrząsnął wybuch, a kamper natychmiast się zapalił. Nie był jednak pusty, bo w środku drzemał 11-letni chłopiec. Jego ojciec od razu rzucił się na pomoc, ale przez ogromny pożar, który pochłaniał auto nie mógł przedrzeć się do środka, by uratować synka. W wyniku akcji mężczyzna sam doznał licznych i rozległych poparzeń. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy mieli pełne ręce roboty, bo ogień z eksplodującego kampera objął też drugi stojący obok pojazd.

Potężny wybuch kampera na plaży. Zginęło dziecko. Co było przyczyną tragedii?

Niestety, strażakom nie udało się uratować chłopczyka i z kampera wynieśli zwęglone zwłoki dziecka. Ojciec 11-latka w poważnym stanie został przetransportowany do szpitala. Sprawę wybuchu w kamperze badają śledczy, podaje włoski portal "Avvisatore".

Co było przyczyną potwornego wypadku? Pierwsze podejrzenia dotyczyły wycieku gazu z butli, inna wersja jest taka, że mogło dojść do zapłonu poprzez iskrę z kuchenki turystycznej, z której korzystano na zewnątrz, niedaleko kampera.

CZYTAJ: Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latkę w ciąży! Jest nagranie z interwencji!

⏺ La tragedia della spiaggia di Bados, a Olbia. La procura indaga sulla morte di un bambino di 11 anni nell'incendio di un camper. Il racconto dei testimoni.#IoSeguoTgr ▶ https://t.co/4IGh6O0llD pic.twitter.com/sYRcaPUeZY— Tgr Rai (@TgrRai) September 1, 2023