Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latkę w ciąży! Jest nagranie z interwencji!

To miało się dziać od lat

Jak informuje tvn24.pl, tragiczne zdarzenie miało miejsce 24 sierpnia w Blendon Township w Ohio, 24 km od Columbus. Do interwencji policji doszło po tym, jak pracownik sklepu spożywczego zgłosił, że 21-letnia Ta'Kiya Young była jedną z kilku osób, które ukradły alkohol. Interwencję zarejestrowały kamery zamieszczone na mundurach policjantów. Na nagraniu, które zostało upublicznione w piątek, widać funkcjonariusza stojącego obok samochodu 21-latki, który wielokrotnie nakazuje jej opuszczenie pojazdu. Jak słyszymy na nagraniu, ich dialog wyglądał następująco:

- Wysiądź z samochodu. - Po co?- Powiedzieli, że coś ukradłaś. Nie odjeżdżaj.- Ja nic nie ukradłam, to inne dziewczyny. - Skoro tak, to wysiądź z samochodu.- Nie, nie zrobię tego.- Wysiadaj!- Zamierzasz mnie zastrzelić?- Wysiądź z samochodu!

WARNING: GRAPHIC CONTENT: Ohio police have released the video showing an officer fatally shooting Ta’Kiya Young, a pregnant Black woman. The incident occurred in the parking lot of a grocery store on August 24 https://t.co/RYy16AG11s pic.twitter.com/8V51YyzxRj— Reuters (@Reuters) September 2, 2023

Gdy kobieta odmawia, drugi policjant kładzie rękę na masce i celuje pistoletem w przednią szybę, ponawiając wezwania, by siedząca za kierownicą kobieta wyszła z samochodu. 21-latka nie wykonuje polecenia. W pewnym momencie kobieta rusza, potrącając jednego z policjantów. W tym momencie funkcjonariusz pociąga za spust. Na filmie słychać, jak mężczyzna informuje przez krótkofalówkę, że padły strzały. Policjanci ponawiają wezwania, by kobieta wysiadła z samochodu. Tymczasem pojazd dalej się toczy, zatrzymując się dopiero przy sklepowej witrynie. Jeden z policjantów wybija boczną szybę kierowcy. W tym momencie nagranie się urywa. Całe zdarzenie trwało zaledwie 25 sekund.

Niestety, postrzelona 21-latka zmarła w szpitalu. Jej nienarodzone dziecko również nie przeżyło.

Policja z Ohio opublikowała oficjalne oświadczenie dotyczące tej tragedii. - Podejrzana o kradzież kobieta wjechała swoim samochodem w jednego z moich funkcjonariuszy, a ten oddał pojedynczy strzał w przednią szybę - poinformował w nim szef policji w Blendon John Belford. Nagranie z interwencji zostało upublicznione na wniosek rodziny zastrzelonej 21-latki, która żąda pociągnięcia do odpowiedzialności winnych jej śmierci.

Sean Walton, prawnik rodziny Young, twierdzi, że kobieta była ofiarą. - Żądamy pociągnięcia do odpowiedzialności za odebranie tych dwóch bezcennych istnień - Ta'Kiyi Young i jej nienarodzonej córeczki - powiedział Walton.

Obaj funkcjonariusze, których tożsamości departament policji nie podał do wiadomości publicznej, zostali wysłani na urlop administracyjny. Dochodzenie w sprawie prowadzi Biuro Śledcze Ohio.