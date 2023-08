Horror w supermarkecie. Egzotyczny pająk w bananach. Jego jad powoduje bolesne erekcje!

Szok w supermarkecie. Jadowity pająk w bananach

Mrożące krew w żyłach doniesienia z Austrii. Jeden z marketów sieci Penny, znajdujący się w Krems w północno-wschodniej Austrii, został w mijającym tygodniu zamknięty. Klienci nie mogą robić w nim zakupów, ponieważ na jego terenie, wśród kartonów z bananami, zauważono śmiertelne zagrożenie. Jak donosi "Mirror", powołując się na informacje lokalnych mediów, alarm podniósł kierownik sklepu. Zadzwonił po straż pożarną i przekazał, że właśnie zauważył w sklepie 10-centymetrowego czarno-czerwonego pająka. Pracownicy zapieczętowali skrzynki z bananami w sklepie, ale podobno pająk wciąż pozostaje nieuchwytny, a od incydentu minęły już trzy dni. Sklep pozostaje zamknięty do odwołania, a na mieszkańców okolic padł blady strach.

Jadowity pająk w bananach. "Jego jad powoduje bolesną erekcję"

Pająka zidentyfikowano jako brazylijskiego pająka wędrownego. Jego jad przede wszystkim zabija, ale powoduje też potworne dolegliwości. Osoby przez niego ukąszone mogą cierpieć z powodu wysokiego ciśnienia krwi i bólu w całym ciele. "Efektem ubocznym jest bolesna i potrafiąca trwać nawet kilka godzin erekcja" – mówi dr Romulo Leite z Medical College of Georgia, który badał pająka. Cytuje go "New York Post".

In dem nach einer Spinnensichtung seit Dienstag geschlossenen Supermarkt in Krems an der Donau werden nun laut dem Handelskonzern Rewe "umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen" durchgeführt. https://t.co/tpUlUqfVyy— PULS 24 (@puls24news) August 10, 2023

