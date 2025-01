Horror w szpitalu. Dźgnął pielęgniarkę, bo za długo czekał w kolejce. Kobieta w stanie krytycznym

O tym, co wydarzyło się w szpitalu Royal Oldham, trudno myśleć ze spokojem. Jak przekazuje "The Sun", nocą z soboty na niedzielę jeden z pacjentów oczekujących na swoją kolej na oddziale ratunkowym w pewnym momencie wszczął awanturę. Doszło do wymiany zdań między nim a jedną z pielęgniarek. Awantura skończyła się dramatycznie. 37-latek ostrym narzędziem - ale jak mówią policjanci, nie był to nóż - ugodził kobietę. 50-letnia pracownica szpitalu pozostaje w stanie krytycznym. Zgodnie z tym, co przekazują media, pielęgniarka została zaatakowana, bo mężczyzna "zdenerwował się długim oczekiwaniem na swoją kolej". Ofiara ma bardzo poważne obrażenia, które "najprawdopodobniej będą miały wpływ na jakość jej dalszego życia" - czytamy.

Wielka Brytania. Pielęgniarka dźgnięta na dyżurze. Walczy o życie

"To było straszne. Wywiązała się kłótnia z pacjentem, wpadł w złość, to przerażające, co zrobił" - mówi jedna z pielęgniarek, która tej nocy również miała tam dyżur. Jeszcze inna mówi, że sytuacja po prostu wymknęła się spod kontroli, ale nie było tak, że pacjent oszalał. "To było po prostu nieporozumienie, to się zdarza, szczególnie późno w nocy. Ale szokujące jest to, że pielęgniarka została zaatakowana".

"Pracownicy służby zdrowia muszą być chronieni"

Lokalna policja przekazała, że 37-letni napastnik został aresztowany i odpowie za usiłowanie zabójstwa. "Podejrzany pozostaje w areszcie w celu przesłuchania, na czas trwania śledztwa. Ofiara, kobieta po pięćdziesiątce, doznała poważnych obrażeń i pozostaje w szpitalu na leczeniu. Nasze myśli są z jej rodziną i współpracownikami. Będziemy ich wspierać przez cały czas trwania śledztwa" - mówi przedstawiciel służb. Konsultant psychiatryczny, Raja Ahmed, zaapelował o zwiększenie środków bezpieczeństwa dla personelu oddziałów ratunkowych w Wielkiej Brytanii. "Pracownicy służby zdrowia na pierwszej linii muszą być chronieni i nigdy nie powinno się to zdarzyć". "Nie może być tak, że pielęgniarka idzie do pracy i kończy z urazami zagrażającymi jej życiu. Ochrona służby zdrowia kompletnie leży" - komentują pacjenci, których na miejscu przepytywali reporterzy.

