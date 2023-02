Nie żyje Hugh Hudson. Reżyser "Rydwanów Ognia" miał 86 lat

W wieku 86 lat zmarł Hugh Hudson, angielski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. W jego artystycznym dorobku za największe dzieło uchodzi film z 1981 roku pt. "Rydwany Ognia". To dramat opowiadający o dwójce brytyjskich biegaczy, przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Muzykę do tego dzieła stworzył Vangelis i do dzisiaj pozostaje ona jedną z najbardziej charakterystycznych muzycznych ścieżek filmowych. Hugh Hudson za "Rydwany Ognia" otrzymał między innymi Nagrodę Jury Ekumenicznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Podczas 54. ceremonii wręczenia Oscarów był w piątce nominowanych w kategorii "Najlepsza reżyseria". Statuetki nie otrzymał, ponieważ tę zgarnął Warren Beatty za film pt. "Czerwoni". Co ciekawe, pokonał on wówczas nie tylko Hugh Hudsona, ale też Stevena Spielberga ("Poszukiwacze zaginionej Arki").

Hugh Hudson nie zawsze cieszył się uznaniem krytyki filmowej. Gorzką pigułką była z pewnością dla niego nominacja w kategorii reżyserskiej Złotych Malin za film pt. "Rewolucja". Jego ostatnim dziełem w roli reżysera był hiszpański dramat biograficzny pt. "Altamira".

Sonda Oscary 2023. Czy będziesz oglądać ceremonię wręczenie nagród? Tak Nie