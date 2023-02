Król Karol III zaszokowany przez półnagą piękność! Jego mina mówi wszystko

"Miałam 19 lat, gdy kazano mi się przespać z DiCaprio, by kontynuować karierę". Szokujące wyznanie gwiazdy!

Tego król Karol III w ogóle się nie spodziewał! Zdarzenie, do którego doszło w rejonie Kensington Gardens w samym sercu Londynu, opisał Daily Mail. To właśnie reporterka tego znanego brytyjskiego tabloidu jest sprawczynią całego zamieszania. Alicia Watts chciała tylko pozować w modnej kreacji w okolicy królewskich ogrodów Kensington, gdy nagle nadjechała limuzyna z królem Karolem III. Piękna blondynka była półnaga! Mimo lutowego chłodu postanowiła pocierpieć dla mody i wystawiła swoje kształty na działanie angielskiego klimatu. Sukienka była krótka i obcisła, sprawiała w dodatku wrażenie, że odsłania dużo więcej, niż faktycznie odsłoniła. I właśnie to wszystko ujrzał król Karol III!

Król Karol III uśmiechnął się filuternie na widok skąpo odzianej poddanej

Fotoreporter "Daily Mail" uchwycił moment, w którym król Karol III zza okna limuzyny zauważa półnagą reporterkę zmagającą się z podmuchami lutowych wichrów. Nie mógł się pohamować i zrobił pocieszną, filuterną minę! Na pewno ten widok na długo zostanie mu w pamięci i będzie go rozpraszał podczas podpisywania królewskich edyktów na złotym tronie. Tymczasem nadal czekamy na oficjalną koronację Karola III. Oświadczenie w tej sprawie głosi: "Buckingham Palace ma przyjemność poinformować, że koronacja Jego Wysokości Króla odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku. Ceremonia koronacyjna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, mszę będzie koncelebrował Arcybiskup Canterbury".

The King and I! Bizarre moment MailOnline reporter trying out the skimpy dress that broke the internet is spotted by KING CHARLES as his royal car pulls up at traffic lights (and his face says it all!)via https://t.co/Y7QqGb9LfE she’s exploiting herself https://t.co/4naSBjsIsp— TheTinfoilGirl™️ (@SasquatchInABag) February 10, 2023

