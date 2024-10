Huragan Milton uderzył we Florydę. Pędził 330 km na godz., porażające nagrania!

Stany Zjednoczone mierzą się z wielkim kataklizmem. Wczoraj (środa, 9 października), wieczorem huragan Milton dotarł do zachodnich wybrzeży Florydy, jako huragan kategorii 3, przynosząc wiatr o prędkości ponad 165 km/godz., groźne tornada i zagrożenie powodziami w większości stanu. Jak przekazują specjaliści, poziom wody w Zatoce Meksykańskiej wzrósł w pobliżu Sarasoty o ponad 2,4 m. Milton czerpał siłę z niezwykle ciepłych wód Zatoki Meksykańskiej, dwukrotnie osiągając status kategorii 5. Miał maksymalną stałą prędkość wiatru blisko 330 km na godz.

Huragan Milton. 2 miliony osób bez prądu

Milton nie tylko pustoszył stan, ale także między innymi pozbawił dostępu do prądu 2 miliony osób. Do wczesnego popołudnia w środę linie lotnicze odwołały na Florydzie około 1900 lotów. Park tematyczny SeaWorld był zamknięty przez cały dzień, a Walt Disney World i Universal Orlando od popołudnia. Ponad 60 proc. stacji benzynowych w Tampie i St. Petersburg nie miało benzyny. To wciąż nie koniec. Na Florydzie teraz spodziewane są nagłe powodzie - od umiarkowanych do dużych. "Opady na tych obszarach mogą do czwartku sięgać od 15 do 30 cm, a lokalnie nawet do ponad 45 cm".

Huragan Milton. To wciąż nie koniec. Jest bardzo niebezpiecznie

Krajowa Służba Pogodowa (NWC) wydała ostrzeżenie o nagłej powodzi w St. Petersburgu, Clearwater i Largo w hrabstwie Pinellas. Teraz Milton zmierza na północny wschód. Obecnie zwolnił - jest już huraganem pierwszej kategorii, choć dwukrotnie już osiągnął kategorię piątą. Huragan wywołał na Florydzie wiele mniejszych tornad. Do środy wieczorem trzy biura NWC w tym stanie wydały łącznie 133 ostrzeżenia o tornadach związanych z huraganem.

🌀Hurricane #Milton is leaving behind devastating impacts across Venice, FL: Storm surge flooding, power flashes, and hurricane force winds. #flwx #hurricane pic.twitter.com/jdgty35jnh— Jordan Hall (@JordanHallWX) October 10, 2024