Ten huragan to potwór! Widok przeraża nawet z kosmosu, NASA ujawnia zdjęcia

Ameryka szykuje się na katastrofę! Do Florydy zbliża się huragan Milton. Wiatr wieje z prędkością 265 km/h i według meteorologów może przybrać na sile, bo to największy huragan, jaki nawiedzi ten amerykański stan od co najmniej stu lat, przynajmniej w rejonie Zatoki Tampa. Najgorzej ma być właśnie dziś, 9 października. Fale na oceanie sięgną nawet 3,5 metra. Według naukowców Milton jest gorszy nawet od słynnego huraganu Katrina, który w 2005 roku zabił w USA niemal 1400 osób. Z Florydy uciekają tysiące ludzi, na wyjazdach z miast tworzą się wielkie korki. W zagrożonym regionie objętym obowiązkową ewakuacją mieszka 5,9 miliona ludzi, a w najbardziej zagrożonej części Florydy nad Zatoką Tampa 3,3 miliona. Jak zwykle w takich przypadkach część osób zamierza pozostać w domach z nadzieją, że nic się nie stanie i że przypilnują dobytku przed szabrownikami. Ale burmistrz Tampy nie owija w bawełnę i mówi ludziom wprost - kto zostanie na miejscu, zginie.

"Mogę to powiedzieć bez żadnego dramatyzowania: jeśli zdecydujecie się zostać w jednej z tych stref ewakuacyjnych, umrzecie"

"Mogę to powiedzieć bez żadnego dramatyzowania: jeśli zdecydujecie się zostać w jednej z tych stref ewakuacyjnych, umrzecie" - powiedziała Jane Castor. Tymczasem NASA ujawniło zdjęcia huraganu zrobione z kosmosu. Ogrom i siłę żywiołu widać jak na dłoni. "Milton to najszybszy huragan atlantycki, który z depresji tropikalnej przekształcił się w huragan kategorii 5 w ciągu nieco ponad 48 godzin. Ta animacja pokazuje Milton w miarę nasilania się, przy czym najintensywniejsze deszcze (kolor czerwony) skoncentrowały się w pobliżu środka" - piszą naukowcy na profilu NASA Earth w mediach społecznościowych, załączając budzącą grozę animację i zdjęcia z kosmosu.

