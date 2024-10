Nadciąga kataklizm! Burmistrz szczerze do mieszkańców: "Wszyscy umrzecie"

Rekordowy huragan Milton nadciąga na Florydę. Będą 3,5-metrowe fale i wiatr wiejący z prędkością 285 km/h. Burmistrz ostrzega, że wszyscy, którzy odmówią ewakuacji, zginą

Huragan Helene zabił kilkaset osób, a ile dokładnie, jeszcze nie wiadomo, bo sprzątanie po kataklizmie jeszcze się nie skończyło. Miliony osób pozbawionych zostało prądu, brakowało wody, jedzenia i paliwa. Tymczasem Stany Zjednoczone muszą niestety szykować się na kolejną katastrofę i to jeszcze gorszą! Do Florydy zbliża się huragan Milton. Wiatr wieje z prędkością 285 km/h i według meteorologów to największy huragan, jaki nawiedzi ten amerykański stan od co najmniej stu lat, przynajmniej w rejonie Zatoki Tampa. Z Florydy uciekają tysiące ludzi, na wyjazdach z miast tworzą się wielkie korki. Jak zwykle w takich przypadkach część osób zamierza pozostać w domach z nadzieję, ze nic się nie stanie i przypilnują dobytku przed szabrownikami. Ale burmistrz Tampy nie owija w bawełnę i mówi ludziom wprost, że kto zostanie na miejscu, zginie.

Jane Castor: "Mogę to powiedzieć bez żadnego dramatyzowania: jeśli zdecydujecie się zostać w jednej z tych stref ewakuacyjnych, umrzecie"

"Mogę to powiedzieć bez żadnego dramatyzowania: jeśli zdecydujecie się zostać w jednej z tych stref ewakuacyjnych, umrzecie. Sprawa z Miltonem jest poważna. Jeśli chcesz zmierzyć się z Matką Naturą, pamiętaj, że wygrywa ona w 100 proc. przypadków" - powiedziała podczas konferencji prasowej Jane Castor, chcąc dotrzeć do tych, którzy nie planują nigdzie wyjeżdżać z terenów zagrożonych kataklizmem. Niestety, Milton ma siać kolejne zniszczenia także tam, gdzie szkody wyrządził już huragan Helene, co potęguje zagrożenie choćby zawalenia się budynków. Kiedy kataklizm nadejdzie? Najgorzej ma być w środę, 9 października i wszystko wskazuje na to, że nie można już liczyć na uniknięcie tragedii. Fale na oceanie mają sięgać 3,5 metra w Zatoce Tampa! Jak powiedział gubernator Florydy Ron DeSantis, szanse na osłabnięcie Miltona są niewielkie.

"If you choose to say in one of those evacuation areas, you're going to die."Tampa Mayor Jane Castor appeared on CNN earlier and didn't hold back.

