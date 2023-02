Imiona dzieci tych gwiazd są niespotykane! Nie zgadniesz jak nazwali swoje pociechy

Gwiazdy lubią podkreślać swoją wyjątkowość, dlatego zaznaczają to także w takich kwestiach, jak imiona ich dzieci. Jakie imiona mają dzieci gwiazd z pierwszych stron gazet? Wiele z nich bardzo Was zaskoczy. Szokujący może okazać się fakt, że niektórzy sławni rodzice posuwają się nawet do tego, by zastrzec prawnie imiona swoich dzieci. Tak właśnie zrobili Beyonce i Jay Z. Para zdecydowała się na wniesienie wniosku o rejestrację imion ich bliźniaków, Rumi i Sir, jako nazwy rynkowo zastrzeżone. Sporo emocji wzbudziły także imiona dzieci Kim Kardashian i Kanye Westa. Znana z reality show celebrytka nazwała swoje dzieci North, Chicago, Saint i Psalm. Gwen Stefani doczekała się trójki dzieci, które nazwała: Kingston James McGregor, Zuma Nestę Rock i Apolla Bowie. Sporą gromadką dzieci mogą poszczycić się także Victoria i David Beckham. Para ma trzech synów: Brooklyna, Cruza i Romeo i jedną córkę, Harper Seven. oryginalne imiona noszą także dzieci Ashtona Kutchera i Mili Kunis: córka ma na imię Wyatt, a syn Dimitri Portwood. Mariah Carey urodziła bliżynianki: Monroe Cannon i Scott.

