Stoi nieprzerwanie od dwunastu lat! Jego nogi są w tragicznym stanie

Dulal Giri Ji Maharaj, hinduski mędrzec, wprawia w osłupienie opinię publiczną swoją radykalną formą pokuty, odmawiając sobie spoczynku od wielu lat.

Kończyny mężczyzny wyglądają katastrofalnie, pokrywają je niepokojące zasinienia oraz ogromny obrzęk, co wywołuje dyskusje o pilnej pomocy lekarzy i wizji odjęcia stóp.

Warto przyjrzeć się bliżej tej skrajnej praktyce religijnej i dowiedzieć się, na czym polega rytuał znany jako Khada Tapasya.

Dulal Giri Ji Maharaj stoi nieprzerwanie od 12 lat. Szokujący stan jego nóg

Fotografie przedstawiające hinduskiego ascetę stały się w ostatnich dniach niezwykle popularne w mediach społecznościowych oraz portalach informacyjnych. Różne doniesienia wskazują, że Dulal Giri Ji Maharaj nie usiadł ani nie położył się od pięciu, a w skrajnych szacunkach nawet od dwunastu lat. Portal Taaza TV przekazał, że ten pobożny mężczyzna porzucił edukację w młodości, aby w pełni oddać się kultowi Shivy. Udostępniane w sieci materiały ukazują go w tradycyjnym stroju tamtejszych mędrców, z odkrytym torsem, przepaską na biodrach oraz dredami na głowie.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">🚨 increible!<br>Un hombre indio llamado Daulat Giri Ji Maharaj decidió abandonar la universidad y dedicarse a la vida religiosa, con el único propósito de permanecer de pie para siempre. <br><br>¿Por qué? Él cree que esta práctica religiosa le permitirá, con el tiempo, ver a la deidad… <a href="https://t.co/OY2ikWVBmi">pic.twitter.com/OY2ikWVBmi</a></p>— Blue🦋 (@Lismarblue) <a href="https://x.com/Lismarblue/status/2066172487415533743?ref_src=twsrc%5Etfw">June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Khada Tapasya wyniszcza organizm. Internauci obawiają się amputacji

Aby utrzymać się w pionie, asceta wykorzystuje specjalną drewnianą deskę zawieszoną pod sufitem na łańcuchach, na której opiera swoje ramiona. Obecni na miejscu ochotnicy starają się ulżyć mu w cierpieniu, smarując jego stopy i łydki maścią. Niestety, nogi mężczyzny wyglądają dramatycznie, a widoczne ciemne plamy i ogromne obrzęki sugerują natychmiastową potrzebę specjalistycznej opieki medycznej. Obserwatorzy w internecie coraz głośniej mówią, że jedynym ratunkiem dla uszkodzonych tkanek będzie amputacja. Serwis Bored Panda przytoczył głosy oburzonych użytkowników: „Nie rozumiem religijnego fanatyzmu, który jest rozwinięty do tego stopnia, że aktywnie szkodzi” oraz „Musi zostać pilnie hospitalizowany”. Ekstremalne wyzwanie, którego podjął się Dulal Giri Ji Maharaj, nosi nazwę Khada Tapasya i jest formą pokuty polegającą na nieprzerwanej, długotrwałej medytacji w pozycji stojącej.