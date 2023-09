Inwazja grzybów halucynogennych w Ameryce! "Tysiące ludzi w kolejce"

Pod osłoną nocy próbował się wedrzeć do Pałacu Buckingham. Wspiął się po murze

Czy to już przesada? W Stanach Zjednoczonych wchodzi w życie pewne nowe, kontrowersyjne prawo. A konkretnie w stanie Oregon. Władze zalegalizowały tam grzyby halucynogenne jako środek terapeutyczny przeciwko zaburzeniom psychicznym, zwłaszcza depresji. Posiadanie "magicznych grzybów" nie będzie w stanie Oregon karalne, ale na sprzedawanie czy hodowlę potrzebna jest specjalna licencja. Nie może jej dostać każdy. Zezwolenie otrzymało dziesięć klinik, których właściciele urządzają teraz specjalne seanse grzybowe. By wziąć w nich udział, nie trzeba mieć żadnej recepty ani skierowania. Wystarczy sama tylko chęć. Uczestnikom podawane są grzyby zawierające psylocybinę. Potem pacjenci kładą się ma materacach i przy dźwiękach dzwoneczków wyruszają w swoją psychodeliczną podróż. Są pilnowani i wypuszczani do domów dopiero wtedy, gdy grzyby przestają działać. A chętnych nie brakuje! Jak pisze Daily Mail, lista oczekujących na seanse ciągle się wydłuża. Tylko w jednym ośrodku są na niej tysiące osób, we wszystkich w grę wchodzą dziesiątki tysięcy.

"Zacząłem doświadczać umierania i odradzania się". Lekarze podzieleni

Co na to wszystko lekarze? Stowarzyszenie Lekarzy Psychiatrów w Oregonie wyraziło swój sprzeciw wobec tej kontrowersyjnej terapii, zdecydowanie nowej w świecie oficjalnej medycyny, choć stosowanej od starożytności w medycynie ludowej. Jednak choć psylocybina pozostaje nielegalna w większości amerykańskich stanów, to w 2018 roku Agencja ds. Żywności i Leków określiła jej stosowanie jako "nowatorską terapię". Niektórzy naukowcy uważają, że psylocybina może pomóc w leczeniu depresji i zmienić funkcjonowanie mózgu na lepsze w przypadku osób z problemami psychicznymi. "Jak dotąd słyszymy, że klienci mieli pozytywne doświadczenia" - powiedziała Angela Allbee z Sekcji Usług Psylocybinowych w Oregonie. "Widziałem rodzaj fraktala o nieskończonych wymiarach, który ciągle się kręcił i skręcał. Oglądanie tego było hipnotyzujące, ale stało się niezwykle intensywne. Zacząłem doświadczać umierania i odradzania się. A potem w pewnym sensie widziałem, jak duża część mojego życia mija w bardzo szybkim tempie" - relacjonuje jeden z pacjentów agencji AP. Zdecydowałbyś się na takie seanse, gdybyś był mieszkańcem Oregonu? Głosuj w naszej sondzie!

Oregon has taken an unprecedented step in offering psilocybin, also known as magic mushrooms, to the public.Epic Healing Eugene is Oregon’s first licensed psilocybin “service center” and began providing doses to its first clients in June. https://t.co/VXangpMwuC— The Associated Press (@AP) September 15, 2023

