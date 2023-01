Posłowie chcą badać grzyby halucynogenne! Projekt władz ujawniony

Politycy chcą badań nad grzybami halucynogennymi! Projekt ustawy powstał w stanie Arizona

Czy taki projekt mógłby pojawić się w Polsce? Mało prawdopodobne. Za to w Stanach Zjednoczonych zaczęła się dyskusja o medycznych badaniach nad grzybami halucynogennymi. Grupa polityków z Arizony stworzyła projekt ustawy pozwalającej naukowcom na uzyskanie rządowego finansowania analizy działania psylocybiny, zawartej w tak zwanych "magicznych grzybach". Póki co uznawane są one także w USA za niebezpieczny narkotyk i nikt nie wyobraża sobie lekarza przepisującego je pacjentowi. Ale to może się zmienić. Na razie to tylko projekt ustawy stanowej Izby Reprezentantów Arizony - House Bill 2486. Projekt ponadpartyjny paru polityków pod wodzą republikanina Kevina Payne'a zakłada przeznaczenie przez departament zdrowia 30 milionów dolarów na grzybowe badania. Jak pisze "USA Today", politycy przekonują, że grzyby halucynogenne mogą pomóc w leczeniu trzynastu różnych jednostek chorobowych, w tym depresji czy stresu pourazowego, z jakim zmagają się zwłaszcza weterani wojskowi, ale także uzależenień czy stanów lękowych.

Grzyby halucynogenne odpowiedzią na falę samobójstw wśród weteranów? Lekarka mówi, że to ma sens

W stworzeniu projektu pomagała dr. Sue Sisley z Scottsdale Research Institute. Tak mówi teraz dla "USA Today": "Mamy do czynienia z epidemią samobójstw weteranów w tym kraju i nie mamy dobrych odpowiedzi na pytanie o to, jak to ograniczyć". "Ta ustawa postawi Arizonę na czele badań nad psylocybiną. Jesteśmy winni naszym weteranom znalezienie sposobów na zdrowe, normalne życie" - dodaje T.J. Shope, polityk z Arizony, który także podpisał się pod projektem. Pozostaje poczekać na głosowanie w sprawie halucynogennych grzybków.

