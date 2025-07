Inwazja much gigantów! "Składają jaja w ciałach"

Inwazja much śrubowych! Trzy razy większe od zwykłych much, składają jaja w ciałach. Władze biją na alarm

To nie scenariusz horroru klasy D, a szokująca rzeczywistość Meksyku! Inwazja much gigantów stała się tam faktem. Już sama nazwa tych natrętnych owadów może budzić dreszcze, bo chodzi o muchy śrubowe. Trzy razy większe niż zwyczajne muchy, jakie znamy z Polski, składają jaja wewnątrz ciał, głównie zwierząt, zwłaszcza bydła hodowlanego, ale także ludzi. Rząd już stara się walczyć z inwazją, ale nie jest to łatwe. Władze Meksyku ogłosiły budowę zakładu, z którego będą wypuszczane specjalnie wysterylizowane muchy śrubowe. Fabryka ma "produkować" aż 100 milionów bezpłodnych owadów dziennie. Koszt inwestycji to 51 mln dolarów – 30 mln pokryje Meksyk, a pozostałą część sfinansują Stany Zjednoczone. To metoda sprawdzona – dzięki niej Stany Zjednoczone wytępiły muchę śrubową już w 1982 roku, a potem sukcesywnie w Gwatemali, Belize, Salwadorze i Hondurasie w latach 90. Sterylne samce nie płodzą potomstwa, co stopniowo prowadzi do wygaszenia populacji.

Pasożyt, który zagraża nie tylko zwierzętom

Mucha śrubowa (Cochliomyia hominivorax) to owad, który stanowi poważne zagrożenie gospodarcze i zdrowotne dla Meksyku – i nie tylko. Pasożyt ten, trzy razy większy od zwykłej muchy domowej, składa setki jaj w ranach ciepłokrwistych organizmów – bydła, zwierząt domowych, a nawet ludzi. Po tygodniu w ranach wylęgają się larwy, które żerują na żywym mięsie. Nieleczona infekcja prowadzi do ciężkiego uszkodzenia tkanek, a nawet śmierci. W kwietniu 2024 roku w Meksyku odnotowano pierwszy przypadek muszycy u człowieka – 77-letniej kobiety ze stanu Chiapas. Kostaryka odnotowała z kolei pierwszy śmiertelny przypadek od lat 90., co skłoniło USA do wprowadzenia czasowych ograniczeń importu meksykańskiego bydła.

The U.S. government is preparing to breed billions of flies and dump them out of airplanes over Mexico and southern Texas to fight a flesh-eating maggot. https://t.co/eBDrAnQrmn— NBC News (@NBCNews) July 2, 2025

