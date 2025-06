Inwazja ognistych mrówek mutantów! Kąsają bez opamiętania

Mrówki mutanty w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy potwierdzają - kąsający owad-hybryda to krzyżówka dwóch rodzajów mrówek ognistych

Kleszcze, komary, osy i tym podobne to niewątpliwy minus lata, a teraz będzie jeszcze gorzej! Na razie w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w ich południowych rejonach. Wykształcił się tam właśnie jeszcze bardziej agresywny i wytrzymały na skrajne temperatury rodzaj mrówki. Naukowcy potwierdzają i ostrzegają! O sprawie piszą różne media, w tym "USA Today". Co dokładnie się stało? Otóż według badaczy dwa dotychczas występujące w USA gatunki tak zwanych mrówek ognistych, przywleczonych zresztą z Ameryki Południowej w latach 30. XX wieku, skrzyżowały się. W rezultacie w południowych Stanach Zjednoczonych wykształcił się właśnie nowy gatunek mrówki, łączący w sobie cechy groźnej czerwonej mrówki ognistej i bardzo wytrzymałej mrówki czarnej.

Nowa mrówka bardziej odporna na skrajne temperatury czy wirusy i silniejsza, wypiera też szybko inne gatunki mrówek

Efekty? Kąsające coraz mocniej owady rozprzestrzeniają się i trudniej je wytępić! Dr Scotty Yang, adiunkt w Katedrze Entomologii Virginia Tech alarmuje, że zmutowana mrówka ognista jest bardziej odporna na skrajne temperatury czy wirusy i silniejsza, wypiera też szybko inne gatunki mrówek, stając się dominującą odmianą w Tennessee, Georgii, Karolinie Północnej i Wirginii. Według Yanga nadal nie wiadomo, skąd międzygatunkowe krzyżówki wśród mrówek, ale jeszcze ważniejsze jest pytanie o to, co teraz będzie, jeśli chodzi o następstwa dla środowiska i ludzi. „Gdy raz wprowadzisz gatunek do nowego miejsca, może się wydarzyć naprawdę wszystko” - ostrzega badacz i zachęca do tępienia inwazyjnych owadów, zwłaszcza niszczenia kopców.

