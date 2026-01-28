Iran ma sposób na zaatakowanie Amerykanów? "Realne zagrożenie"

Trump grozi armadą, Iran może odpowiedzieć w skuteczny sposób. Dyrektor firmy produkującej drony ostrzega

"Kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Mam nadzieję, że pójdą na układ" - ogłosił prezydent USA, mając na myśli "układ" dotyczący irańskiego programu jądrowego. Najpierw w region Bliskiego Wschodu zaczęła płynąć grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, potem Fox News informował, że ze swoich portów w ostatnich tygodniach wypłynęły USS Theodore Roosevelt i USS George H.W. Bush. Wkroczenie na wody Zatoki Perskiej jednej z najnowocześniejszych grup uderzeniowych świata miało być skutecznym i odstraszającym pokazem siły Stanów Zjednoczonych. Ale zdaniem części specjalistów jest tu pewien słaby punkt.

"Jeśli setki takich dronów zostaną wystrzelone w krótkim czasie, część z nich niemal na pewno się przebije"

Cameron Chell, dyrektor generalny i współzałożyciel amerykańskiej firmy dronowej Draganfly, ostrzegł w rozmowie z Fox News, że Iran dysponuje środkami, które w realnym scenariuszu konfliktu mogą poważnie zagrozić nawet tak zaawansowanym jednostkom jak USS Abraham Lincoln. Chodzi o tysiące prostych, tanich dronów kamikadze, które użyte masowo mogą przeciążyć systemy obrony amerykańskich okrętów. "Jeśli setki takich dronów zostaną wystrzelone w krótkim czasie, część z nich niemal na pewno się przebije" – stwierdził Chell. Masowy atak setek prymitywnych dronów, kosztujących ułamek ceny jednej rakiety przechwytującej, zmienia rachunek kosztów i ryzyka.

Kolejne zagrożenie to miny morskie i miniaturowe okręty podwodne

To nie wszystko. W Cieśninie Ormuz, kluczowym szlaku dla światowego handlu ropą, irańska marynarka wojenna rozmieściła okręty podwodne, którym towarzyszą miniaturowe jednostki. Te ostatnie zaprojektowano specjalnie do działań na płytkich wodach Zatoki Perskiej. Jak podaje azjatycki portal DefenseSecurityAsia, były dowódca marynarki wojennej Iranu, kontradmirał Hossein Chanzadi, porównywał potencjał jednostek Ghadir do niemieckich U-Bootów z czasów II wojny światowej, które siały spustoszenie wśród alianckich konwojów. Do tego dochodzi jeszcze jeden, często pomijany element: miny morskie. Według ekspertów cytowanych przez DefenseSecurityAsia Iran posiada ich tysiące i mógł już rozpocząć ich rozmieszczanie. To broń tania, trudna do wykrycia i niezwykle skuteczna. Nawet pojedyncza mina może na długi czas wyeliminować nowoczesny okręt z działań bojowych, uszkadzając jego kadłub lub systemy napędowe.

🚨🇨🇦🇺🇸🇮🇷 REPORT: The CEO of a Canadian drone company called Cameron Chell warns that Iranian drone swarms pose a credible threat the USS Abraham Lincoln aircraft carrier.“If hundreds are launched in a short time, some are almost certain to penetrate air defenses and reach their… pic.twitter.com/ewRznsNm2a— RTSG News (@RTSG_News) January 27, 2026

