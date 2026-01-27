Elton John upiekł własne kolana i zrobił z nich wisior! Szokujące wyznanie

Elton John kazał zrobić biżuterię z własnych elementów kolan wyciętych podczas operacji. Kości trzeba było upiec

Elton John przeszedł sam siebie! Ekscentryczny brytyjski gwiazdor wyznał szokującą prawdę o jednym ze swoich naszyjników. Jak się okazuje, zaklął w nim... własne kolana. Jak to możliwe? W 2024 roku artysta przeszedł wymianę obu stawów kolanowych. O nietypowych skutkach ubocznych operacji opowiedział światu w krótkim filmie dokumentalnym “Touched By Gold”. „Kiedy usunięto mi rzepki, najpierw lewą, a potem prawą, zapytałem chirurga, czy mogę je zachować, co go nieco zaskoczyło” - zaczął Elton John. Lekarz spełnił tę prośbę. Wtedy piosenkarz wpadł na pomysł, by własne elementy kolan wycięte podczas operacji zamienić w biżuterię. Wyzwanie podjął projektant Theo Fennell. Doszedł do wniosku, że rzepki trzeba upiec.

„Szczerze uważam, że to ponadczasowe dzieła sztuki, które przetrwają wieki”

„Musieliśmy je upiec, żeby wyschły. Potem stają się surowe jak pumeks, są bardzo porowate, więc musieliśmy je pomalować octanem, a potem po prostu wypolerować” - tłumaczył Elton John. Potem pokazał widzom naszyjnik w złotej oprawie z fragmentem kości, dodając: „Moja prawa rzepka. To moja prawa rzepka. Mój chirurg powiedział, że miałem najgorsze kolana, jakie kiedykolwiek operował. Ta dziura była w mojej rzepce. Wygląda trochę jak stary artefakt z Egiptu”. Według gwiazdora projektant stanął na wysokości zadania, „genialnie wykonując łańcuszek naszyjnika z kości. „Szczerze uważam, że to ponadczasowe dzieła sztuki, które przetrwają wieki” - przekonuje Elton John.

Elton John had his surgically removed kneecaps transformed into unique gold jewelry by designer Theo Fennell 😀 pic.twitter.com/SH8GpgNCDt— Marie ☘️ (@7eights2nine10) January 26, 2026

