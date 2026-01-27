Awantura w samolocie! Rzucał pizzą w pasażerów, bo ktoś podrywał mu żonę

Film pokazujący miłosną awanturę w samolocie hitem TikToka. Zazdrosny mąż przeszedł sam siebie

Afera na pokładzie samolotu linii Southwest Airlines w USA hitem TikToka! Zdarzenie miało miejsce na początku stycznia, potem nagranie obiegło media społecznościowe. Na filmie wrzuconym do sieci widać muskularnego, wytatuowanego mężczyznę w czapce z daszkiem, którego próbuje poskromić stewardesa.„Nie ma wymówek. Musi pan opuścić samolot” - mówi kobieta. W tle słychać śmiech pasażerów. Awanturnik nie zamierza jednak zejść ze sceny bez monologu. „Jeśli wasza żona rozmawia z innym facetem, to co – będziecie siedzieć cicho jak małe p***?”. „Wszyscy chcą, żebyś wysiadł” - woła ktoś z tyłu. Jak pisze "New York Post", pasażera rozwścieczyło to, że jego żona zaczęła rozmawiać z innym mężczyzną. Co było dalej? W pewnym momencie samolotowy zazdrośnik sięgnął po torbę z jedzeniem, w tym po pudełko z pizzą, i zaczął grozić, że rzuci nią w osobę nagrywającą całe zajście.

Pizzowy mściciel kontra modelki stojące na głowie. Szaleństwo w samolotach!

Ale nagrywający też nie zamierzał odpuścić. Zamiast odłożyć telefon, dolał oliwy do ognia, żartując: „Dolar za kawałek?”. Zazdrośnik cisnął w jego stronę plastikową torbą z jedzeniem. Chwilę później obsługa lotu wyprowadziła mężczyznę z samolotu. Towarzyszyły temu oklaski pasażerów. Autor nagrania skwitował całość pytaniem: „Czy ktoś chce frytki?”. Nie były to zresztą jedyne głośne ekscesy w przestworzach ostatnich dni. Media przypomniały także inny przypadek, gdy dwie "modelki dla dorosłych" znane w pewnych kręgach z pewnych stron internetowych, zostały usunięte z samolotu po tym, jak zaczęły robić szpagaty, stawać na głowie i twerkować w kabinie pierwszej klasy. Zostały później zatrzymane na lotnisku w Miami.

