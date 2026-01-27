Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem. 4-latka zginęła od ciosów. W jakim stanie są pozostali poszkodowani?

2026-01-27 11:22

Tragedia, która rozegrała się w poniedziałek, 26 stycznia w Ustce (woj. pomorskie), wstrząsnęła całą Polską. 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę w mieszkaniu. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych, w tym sam napastnik. W jakim są stanie?

Tragedia w Ustce. 44-latek zaatakował swoich bliskich

Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21:30. Jak poinformował podkom. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji, na miejscu funkcjonariusze obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie.

Śmierć dziecka i ranni w szpitalach. Dramatyczne szczegóły z Ustki

Niestety, mimo długiej reanimacji, czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali, w tym w asyście policjantów zatrzymany napastnik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.

Jak dowiedziała się PAP, do szpitala w Sławnie trafił teść napastnika. Teściowa, żona i drugie dziecko 44-latka przetransportowani zostali do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Stan rannych. Co dalej ze sprawą?

Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej placówki, poinformował, że dziecko, które nie miało praktycznie żadnych obrażeń, zostało wypisane ze szpitala. Starsza kobieta przebywa na chirurgii w stanie stabilnym, natomiast żona napastnika jest w stanie ciężkim. Zatrzymany 44-latek przebywa w jednym ze szpitali na Pomorzu, poza Słupskiem.

44-letni Piotr K. pracował w Służbie Ochrony Państwa. Do Ustki miał przyjechać z rodziną, by spędzić tam ferie. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował swoich bliskich.

W sprawie trwają intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności tej wstrząsającej tragedii oraz motywy działania funkcjonariusza SOP.

