Iran odpowie bez ograniczeń na atak Izraela! Wojna wisi w powietrzu

„Terrorystyczny reżim przekroczył wszelkie granice” – Iran oskarża Izrael

„Terrorystyczny reżim okupujący Jerozolimę przekroczył wszystkie czerwone linie. Nie nakładamy na siebie ograniczeń w odpowiedzi na tę zbrodnię” – grzmiał sztab generalny irańskiej armii. Te mocne słowa wskazują na determinację Iranu w podjęciu zdecydowanych działań odwetowych.

Izrael przeprowadził w piątek nad ranem serię ataków, których celem miały być irańskie obiekty nuklearne i wojskowe. Irańskie media i urzędnicy informowali, że operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz obiekt w Parczin, gdzie eksperci podejrzewają prowadzenie badań nad bronią jądrową. Czytaj dalej.

Polscy pielgrzymi ewakuowani z Izraela wylądowali w Warszawie

Netanjahu alarmuje: Iran blisko zbudowania bomby atomowej!

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w swoim orędziu do narodu oskarżył Iran o prowadzenie prac nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych. Według Netanjahu, Iran posiada wystarczającą ilość surowca, by zbudować aż dziewięć bomb atomowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Izraela.

Ataki prawdopodobnie doprowadziły do śmierci wysokich rangą irańskich dowódców oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową. Te straty mogą jeszcze bardziej zaognić sytuację i skłonić Iran do bardziej agresywnej odpowiedzi.

Jak odpowie Iran? Świat w napięciu czeka na rozwój wydarzeń

Świat z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ostra retoryka Iranu i determinacja w zapowiadaniu odwetu budzą obawy o eskalację konfliktu. Jakie kroki podejmie Iran? Czy dojdzie do kolejnych ataków i kontrataków? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych dniach. Jedno jest pewne – sytuacja jest bardzo dynamiczna i wymaga stałego monitorowania.