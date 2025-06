Atak Izraela na Iran. Szef MON o ewakuacji Polaków: "Jesteśmy w pełni gotowi"

To on przeżył katastrofę lotniczą w Indiach! Niewiarygodne ocalenie

Trump zaskakuje: Chce wrócić do negocjacji z Iranem. Amerykańskie wojsko w gotowości

Komentarz "The New York Times"

MON w gotowości. Wojsko wesprze ewakuację Polaków z Iranu

W piątek nad ranem Izrael rozpoczął ataki na Iran, celując w obiekty nuklearne i wojskowe. Irańskie media donoszą o nalotach na kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz obiekt w Parchin, gdzie eksperci podejrzewają prowadzenie badań nad bronią jądrową. W odpowiedzi na te wydarzenia, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska jest przygotowana na różne scenariusze.

Czytaj też: Atak Izraela na Iran. Czy grozi nam wielka wojna? RELACJA NA ŻYWO

„Jesteśmy w pełni gotowi. Te sprawy zawsze koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wojsko jest gotowe wesprzeć wszystkie działania naszymi statkami powietrznym, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność. Jesteśmy gotowi naszymi działaniami wesprzeć MSZ” – podkreślił Kosiniak-Kamysz w rozmowie z RMF FM. Czytaj dalej.

TO KONIEC ROZEJMU! IZRAEL WZNOWIŁ ATAK NA STREFĘ GAZY. SĄ OFIARY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polskie kontyngenty wojskowe w regionie. Bezpieczeństwo priorytetem

Szef MON poinformował również o sytuacji polskich kontyngentów wojskowych stacjonujących w regionie. W Libanie, na Wzgórzach Golan, znajduje się polski kontyngent, który na razie nie odnotował żadnych niepokojących sygnałów. Drugi kontyngent stacjonuje w Turcji, gdzie, jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, obserwuje się jedynie wzmożoną obronę granic i przestrzeni powietrznej.

„Oczywiście priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych żołnierzy w jednym i drugim kontyngencie” – podkreślił szef MON, dodając, że planuje rozmowę z głównym doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Turcji. Czytaj dalej.

Netanjahu ostrzega. Iran blisko zbudowania bomby atomowej

W piątkowym orędziu do narodu premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył Iran o prowadzenie prac nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych. Według Netanjahu, Iran posiada wystarczającą ilość surowca, aby zbudować dziewięć bomb atomowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Izraela. Premier ostrzegł, że operacja może potrwać "wiele dni".

Iran zapowiedział odwet na Izraelu, co dodatkowo podsyca napięcie w regionie. Polska, monitorując sytuację, deklaruje gotowość do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom.