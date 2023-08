Irina Shayk zapomniała stanika. Tak spędza czas z byłym. Co na to jej nowy chłopak?

Ciało Prigożyna zniknęło z kostnicy! Co z nim zrobią? Są przecieki

Uchodzili za jedną z najpiękniejszych par show biznesu. Wyjątkowej urody rosyjska modelka Irina Shayk i przystojny aktor Bradley Cooper (48 l.), którego kariera od kilku lat ma zawrotne tempo, byli ze sobą od 2015 roku, a w 2017 przyszła na świat ich jedyna córka, Lea. I gdy wydawało się, że szczęściu rodziny nic nie może zaszkodzić, media obiegła informacja o ich rozstaniu. Stało się to w 2019 roku, niedługo po tym, jak podejrzewano, że Cooper mógł mieć romans z Lady Gagą, z którą zagrał w oscarowych "Narodzinach gwiazdy".

Irina Shayk rzuciła się na eksmęża koleżanki?

Po głośnym rozstaniu Shayk łączono między innymi z Leonardo DiCaprio, jednak prawdziwą bombą miał być jej romans ze sportowcem Tomem Bradym, gwiazdą NFL. Poderwała go ponoć na ślubie miliardera, handlarza dziełami sztuki Joe Nahmada na Sardynii we Włoszech. "Page Six" donosiło, że Irina dosłownie rzuciła się na niego. A wszystko stało się krótko po tym, jak Brady rozstał się z długoletnią żoną, modelką i matką dwójki swoich dzieci, Gisele Bundchen. Czyżby już po nowej miłości?

Irina Shayk topless. Razem z nią były ukochany?

Mogą na to wskazywać zdjęcia, jakie ostatnio Shayk zamieściła na swoim koncie na Instagramie. Piękna modelka pozuje do nich topless na tle skał. Ma na sobie tylko dół od bikini, białe skarpetki i adidasy. A prócz własnych pięknych fotek, pokazała też półnagiego... Bradleya Coopera, który prawdopodobnie spędził z nią urlop. Ale draka!

Bradley Cooper and Irina Shayk vacationing together amid Shayk’s romance with Tom Brady. pic.twitter.com/gEUU1ReOVa— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 28, 2023

