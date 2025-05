IX Kongregacja Generalna, w poniedziałek kardynałowie spotkają się dwa razy

Wybór papieża może być szokiem dla świata! Są na to ogromne szanse

W dzisiejszej kongregacji generalnej wzięło udział 177 kardynałów, w tym 127 elektorów. Głos zabrało 26 purpuratów. Wylosowano nowych kardynałów do komisji, która pomaga kamerlingowi w zarządzaniu bieżącymi sprawami Kościoła. Skład komisji zmienia się co kilka dni. Jej stałym członkiem jest kard. Marx, pełniący funkcję koordynatora Komisji ds. Ekonomicznych. Wybrani dziś dwaj członkowie komisji to kardynałowie Prevost i Semeraro.

Postanowiono, że kolejne kongregacje generalne odbędą się w poniedziałek, rano i po południu. Jutro kardynałowie mogą odprawić Mszę we własnym kościele tytularnym.

W poniedziałek dobiegną też końca prace w Domu św. Marty, gdzie będą rezydować podczas konklawe kardynałowie elektorzy. Do wyznaczonych dla nich w drodze losowania pokojów wejdą we wtorek wieczorem.

Do Rzymu dotarło już 131 ze 133 elektorów, którzy mają wziąć udział w konklawe.